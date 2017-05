Eurokomisia vyzýva na urýchlené plnenie digitálnej stratégie EÚ

Ilustračné foto Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Brusel 10. mája (TASR) - Európska komisia (EK) dnes - v polovici svojho mandátu - uverejnila priebežné hodnotenie stratégie digitálneho jednotného trhu EÚ.Súčasťou hodnotenia je bilancia dosiahnutého pokroku, výzva adresovaná spoluzákonodarcom, aby sa urýchlene zaoberali predloženými návrhmi, ako aj náčrt budúcich opatrení týkajúcich sa online platforiem, dátového hospodárstva a kybernetickej bezpečnosti.Komisia zdôraznila, že od mája 2015 predložila 35 legislatívnych návrhov a iniciatív. Teraz sa chce zamerať na dosiahnutie politickej dohody s Európskym parlamentom a Radou pri každom z týchto návrhov, najmä však v otázke aktualizácie telekomunikačných predpisov EÚ, vďaka ktorým sa zvýšia investície do vysokorýchlostných a kvalitných sietí, čo je nevyhnutné pre rozvoj digitálnej ekonomiky a spoločnosti.Komisia identifikovala tri hlavné oblasti vyžadujúce si ďalšie kroky: plne vybudovať európske dátové hospodárstvo; ochrániť európske záujmy riešením problémov v oblasti kybernetickej bezpečnosti a podporiť internetové platformy ako zodpovedných aktérov v spravodlivom internetovom systéme.Podpredseda EK pre digitálny jednotný trh Andrus Ansip v tejto súvislosti pripomenul, že exekutíva EÚ dodržala svoj sľub a predložila všetky hlavné iniciatívy na vybudovanie digitálneho jednotného trhu." uviedol Ansip. Dodal, že je potrebné vybudovať kyberneticky bezpečnú infraštruktúru vo všetkých končinách EÚ, aby mohol každý a kdekoľvek bezpečne využívať výhody vysokorýchlostného pripojenia.Podľa jeho slov zabezpečenie voľnej výmeny údajov, ktoré nie sú osobného charakteru, povedie napríklad k prepájaniu automobilov či k službám elektronického zdravotníctva. Zdôraznil, že kľúčom k digitálnej budúcnosti Európy je vysokovýkonná výpočtová techniku a dostatok pracovných síl s digitálnymi zručnosťami.Eurokomisia pri tejto príležitosti upozornila na dnes zverejnenú štúdiu Eurobarometra, podľa ktorej sú až dve tretiny Európanov presvedčené o tom, že využívanie najnovších digitálnych technológií pozitívne ovplyvňuje fungovanie spoločnosti, ekonomiku, ako aj ich vlastné životy.Podľa odhadov EK plne fungujúci digitálny jednotný trh by mohol priniesť do hospodárstva EÚ okolo 415 miliárd eur ročne a vytvoriť státisíce nových pracovných miest.