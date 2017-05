Eurokomisia začala vyšetrovanie štátnej podpory Jaguar Land Roveru

Na archívnej snímke výstavba priemyselného parku v Nitre - Drážovciach Foto: TASR/Henrich Mišovič Foto: TASR/Henrich Mišovič

Brusel 24. mája (TASR) – Vyšetrovanie, či je štátna dotácia automobilke Jaguar Land Rover v súlade s pravidlami EÚ, dnes spustila Európska komisia (EK). Preveruje, či Slovensko dotáciou vo výške 125 miliónov eur a ďalšími opatreniami neporušilo pravidlá o regionálnej štátnej pomoci.uviedla eurokomisárka pre hospodársku súťaž Margrethe Vestagerová.Jaguar Land Rover investuje 1,4 miliardy eur do fabriky na výrobu automobilov v nitrianskom regióne, za čo má nárok na regionálnu štátnu pomoc. V máji 2016 Slovensko informovalo EK o zámere poskytnúť automobilke pomoc vo výške 125 miliónov eur, čo je maximálna výška pomoci pri takomto projekte. EK má pochybnosti o tom, či daný projekt spĺňa všetky kritéria na udelenie štátnej pomoci.Pravidlá EÚ o štátnej pomoci členským štátom umožňujú podporovať hospodársky rozvoj a zamestnanosť v menej rozvinutých regiónoch EÚ. Štáty však musia splniť viacero podmienok - podpora musí stimulovať súkromné investície, mala by byť obmedzená na nevyhnutné minimum a nesmie odlákať investície z regiónu v inom členskom štáte, ktorý je rovnako alebo menej hospodársky rozvinutý.Slovenská republika tvrdí, že bez uvedenej pomoci by firma postavila výrobnú halu mimo EÚ, konkrétne v Mexiku. EK teraz preskúma, či miliónová dotácia stimulovala spoločnosť Jaguar Land Rover k tomu, aby neinvestovala v inom členskom štáte, ale na Slovensku. Ak sa to potvrdí, Slovensko konalo v rozpore s únijnými pravidlami.EK tiež vyjadrila pochybnosti, či aj ďalšie slovenské plánované opatrenia neobsahujú prvky štátnej pomoci. Týkajú sa prevodu pozemku, na ktorom má stáť nová výrobná hala automobilky. Štát firmu oslobodil od poplatku, ktorý by podľa slovenských zákonov mala zaplatiť pri prepise poľnohospodárskej pôdy na priemyselné pozemky.