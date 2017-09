Európa bude môcť spoznávať židovské pamiatky, múzeá a artefakty

Židovské náhrobné dosky objavené v gréckom Solúne, ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Paríž/Amsterdam/Girona 1. septembra (TASR) - Európsky deň židovskej kultúry a dedičstva, pripadajúci v tomto roku na 3. septembra, je tematicky zameraný na diaspóry. Pripomínať sa bude v celej Európe.Podľa informácií na portáli jewisheritage.org žije v súčasnosti na európskom kontinente vyše milión židov. Tvoria súčasť multikultúrnej Európy a v jednotlivých krajinách aktívne prispievajú do občianskeho a verejného života.Začiatky Európskeho dňa židovskej kultúry siahajú do roku 1996 do francúzskeho departementu Bas-Rhin, kde židovské združenie B'nai B'rith Hirschler v Štrasburgu pod vedením Claude Blochovej v spolupráci s agentúrou pre rozvoj turistického ruchu v departemente Bas-Rhin a ďalšími náboženskými obcami si stanovili cieľ - záchranu bohatého dedičstva vidieckeho charakteru v Alsasku a celej východnej časti Francúzska. Preto zorganizovali akciu s názvom Deň otvorených dverí. Počas nej pripravovali prednášky, návštevy so sprievodcom, koncerty, rozdávali brožúrky a letáky s vysvetleniami na tému židovská kultúra.V Alsasku malo vtedy podujatie veľký úspech. Pre návštevníkov sa otvorili inak nedostupné židovské miesta, akými sú synagógy, cintoríny, rituálne kúpele či múzeá, bolo možné si pozrieť bývalé židovské štvrte. K podujatiu sa pripojili aj susedné regióny v Nemecku a Švajčiarsku. O tri roky neskôr sa projekt rozšíril na celé Francúzsko, Nemecko, Švajčiarsko, Taliansko a Španielsko.V roku 2000 sa k iniciatíve v Európe pripojilo ďalších 11 štátov. V tom roku nadobudol projekt priblíženia židovskej kultúry nadnárodný charakter a prvýkrát sa konal ako Európsky deň židovskej kultúry.Na európskej úrovni sa jeho spoluorganizátormi stali štyri organizácie: Agentúra pre rozvoj turistického ruchu v departemente Bas-Rhin, B'nai B'rith Europe, Európska rada židovských komunít a Red de Juderias de Espaňa - Caminos de Sefarad.Medzi hlavné ciele Európskeho dňa židovskej kultúry patrí najmä upriamenie pozornosti Európanov na spoločné historické a kultúrne dedičstvo v duchu tolerancie a dialógu, ďalej uľahčenie prístupu všetkých k židovskej kultúre, ak majú o ňu záujem, podčiarknutie potreby zachovania tohto dedičstva pred ničením a zabudnutím, v neposlednom rade aj rozvíjanie európskeho turistického ruchu na tému kultúra.