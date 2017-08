Európa čelí nedostatku mlieka a masla, pocítime to už na Vianoce

Ilustračné foto Foto: TASR Foto: TASR

Kodaň 26. augusta (TASR) - Európa čelí nedostatku mlieka, masla a smotany a v plnej miere sa to ukáže v období vianočných sviatkov. Ceny mliečnych produktov tak budú pokračovať v raste, najmä pred Vianocami. Uviedla to v týchto dňoch jedna z najväčších mliekarenských spoločností na svete, dánska firma Arla Foods.Svetové ceny mlieka, ktoré v dôsledku znižovania produkcie vzrástli za posledných 12 mesiacov približne o 28 %, sa v posledných mesiacoch stabilizovali, ako však pre agentúru Reuters uviedol šéf Arla Foods Peder Tuborgh, zásoby mlieka vo svete sú veľmi nízke.povedal Tuborgh s tým, že dôvodom sú práve veľmi nízke výkupné ceny komodity v minulom roku.povedal Tuborgh, podľa ktorého práve tento fakt ťahá ceny nahor.Problémy odštartovalo rozhodnutie Európskej únie zrušiť v roku 2015 mliečne kvóty. To spôsobilo prebytky komodity a následný prudký pokles cien. V reakcii na to producenti v Európe minulý rok výrazne obmedzili výrobu, čo začiatkom tohto roka viedlo zasa k opätovnému rastu cien.Arla, ktorá združuje približne 12.500 farmárov v Dánsku, vo Švédsku, v Nemecku, Británii, Luxembursku, Holandsku a Belgicku, za 1. polrok tohto roka zvýšila výkupnú cenu mlieka o 19 %. Zároveň dodala, že aj v nasledujúcich mesiacoch počíta s rastom cien. Ďalší vývoj, čo sa týka svetových cien mlieka, bude podľa analytikov závisieť najmä od blížiacej sa jarnej sezóny na Novom Zélande.