Európa mrhá šancami predísť teroristickým útokom, píše denník LA Times

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 12. júna (TASR) - Teroristické útoky v Európe majú jeden spoločný a krutý znak - nevyužité šance odchytiť podozrivých teroristov vopred, píše renomovaný americký denník Los Angeles Times.Noviny zdôrazňujú, že väčšina páchateľov nedávnych útokov v Európe bola polícii známa už z minulosti a existovala teda možnosť útokom predísť. Bol to aj prípad posledného incidentu v Londýne, keď boli dvaja z troch útočníkov polícii známi svojimi extrémistickými tendenciami.napísali noviny.Vyšetrovatelia a polícia sa v tej chvíli podľa Los Angeles Times obávajú, či nie je páchateľom niekto, kto im bol už v minulosti podozrivý, no pre nedostatok dôkazov nemohli nič urobiť.Denník priznáva, že sledovanie podozrivých a odvrátenie útoku sa stáva čoraz náročnejším.Po prvé, zoznam podozrivých je v Európe nesmierne rozsiahly a často nie je jasné, kto predstavuje najväčšiu či reálnu hrozbu - a sledovanie mnohých alebo všetkých je finančne aj personálne náročné. Len britské bezpečnostné sily sa zaujímajú o 23.000 jedincov, vo Francúzsku je na zozname 17.000 ľudíPo druhé, útočníci v súčasnosti často konajú sami a používajú jednoduché a nenápadné prostriedky, čo sťažuje spravodajským službám ich sledovanie.vysvetlil predseda európskeho Strediska pre analýzu terorizmu Jean-Charles Brisard s tým, že 24-hodinové sledovanie jedného človeka si vyžaduje až 30 agentov.Podľa Los Angeles Times existuje v súčasnosti v západných demokraciách aj ďalšia komplikácia v boji proti terorizmu: obavy z porušenia náboženských a občianskych slobôd, ktoré obmedzujú zásahy v prípade "len" podozrenia.napísali noviny.Európa má podľa analytikov nedostatky aj v cezhraničnej bezpečnostnej spolupráci, čo dokázal aj prípad Anisa Amriho, útočníka na vianočných trhoch v Nemecku, keď zostali nepovšimnuté varovania marockej spravodajskej služby.Los Angeles Times zdôraznili, že slabá spolupráca spôsobuje problémy najmä v súčasnosti, keď sa viacerí Európania zaujímajú o radikálne skupiny na Blízkom východe. Nie vždy je jasné, kto tam odišiel a vrátil späť.Podľa údajov nemeckej spravodajskej služby odišlo k Islamskému štátu (IS) v Iraku a Sýrii takmer 920 občanov a približne jedna tretina sa vrátila späť do Nemecka. Vo Francúzsku je tento pomer 840 ku 140.upozornil denník na záver na ďalší problém.