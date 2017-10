Európa vracia Afgancov späť do vlasti napriek eskalujúcemu násiliu

Ilustračné foto Foto: TASR AP Foto: TASR AP

Kábul 5. októbra (TASR) - Európske krajiny vracajú viac Afgancov naspäť do vlasti napriek tomu, že sa v tejto vojnou zmietanej krajine stupňuje násilie, varovala dnes organizácia Amnesty International (AI).Európske vlády podľa AI zámerne ignorujú nebezpečenstvo, ktorému čelia Afganci pri návrate do ich krajiny a spolu s Európskou úniou vyvíjajú obrovský tlak na Afganistan, aby prijímal veľký počet navrátilcov.Podľa správy Amnesty International, odvolávajúcej sa na štatistiku EÚ, sa od roku 2015 do roku 2016 počet Afgancov, vracajúcich sa späť do vlasti z Európy, takmer strojnásobil, z 3290 na 9460.Podľa údajov misie OSN v Afganistane stále prichádza o život veľký počet civilistov: v roku 2016 ich tam zahynulo alebo utrpelo zranenia 11.418.Amnesty International preto vyzvala na dočasné zastavenie navracania neúspešných afganských žiadateľov o azyl, pokým sa nebudú môcť vracať do vlasti