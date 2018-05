Európania hľadajú spôsob, ako sa brániť pred prípadnými sankciami

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 15. mája (TASR) - Európske krajiny, ktoré sú signatármi jadrovej dohody s Iránom z júla 2015, chcú presvedčiť vládu v Teheráne, aby dodržiavala uvedenú dohodu aj napriek tomu, že americký prezident Donald Trump minulý týždeň oznámil, že USA od dohody odstupujú a zároveň sľúbil tvrdé ekonomické sankcie voči Teheránu.To je zmyslom utorňajšej série rokovaní iránskeho ministra zahraničných vecí Mohammada Džaváda Zarífa v Bruseli. Dopoludnia sa stretol so šéfkou európskej diplomacie Federicou Mogheriniovou a hodinovú výmenu názorov označil zaMogheriniová sa následne stretla s ministrami zahraničných vecí Francúzska, Nemecka a Británie - Jeanom-Yvom Le Drianom, Heikom Maasom a Borisom Johnsonom -, aby ich informovala o stretnutí so Zarífom.Mogheriniová pre médiá uviedla, že hlavným cieľom oboch strán je zistiť, ako môžu, aby zachovali platnosť jadrovej dohody. Zdôraznila, že hlavným princípom jeale skôr vytvoriť priestor na zlepšenie situácie v iných otázkach.Šéf iránskej diplomacie v tejto súvislosti už pred príchodom do sídla EÚ navštívil Čínu a Rusko, ktoré boli spolu s USA a uvedenými tromi európskymi krajinami signatármi jadrovej dohody.Tlačová agentúra AP upozornila, že na európskej strane je viacero dôvodov na obavy z nedodržiavania jadrovej dohody. Tá do roku 2025 zmrazila vojenskú časť iránskeho nukleárneho programu a priniesla zároveň oživenie obchodných tokov.uviedol Johnson pred bruselským stretnutím so Zarífom. Dodal, že európska strana upozorní na pomoc Iránu v podobe rušenia predošlých sankcií, čo jej vyplýva z textu dohody, a vyzve Irán, aby aj naďalej dodržiaval obmedzenia, ktoré dohoda ukladá na jadrový program krajiny.Johnson v tejto súvislosti vyzval Washington, aby nezavádzal opatrenia, ktoré by mohli brániť zostávajúcim stranám dohody v plnení svojich záväzkov. To sa podľa neho týka aj uvalenia sankcií na legitímne obchodné operácie.Európska komisia naznačila, že skúma možné protiopatrenia, ak Spojené štáty zavedú voči Iránu sankcie, ktoré by mohli poškodiť európske podniky. Očakáva sa, že eurokomisia predstaví tieto návrhy premiérom a prezidentom členským krajín EÚ v stredu na summite v Sofii.Podľa AP je medzi návrhmi aj možné použitieEÚ, ktoré v podstate zakáže európskym spoločnostiam rešpektovať prípadné americké sankcie, ak by tieto sankcie mohli poškodiť záujmy EÚ, najmä v oblasti obchodu a kapitálových tokov. Ide o nariadenie, ktoré bolo vypracované pred viac ako 20 rokmi, ale v skutočnosti sa nikdy nepoužívalo.Jednou z odpovedí EÚ na americké sankčné hrozby je aj pripravovaná návšteva eurokomisára pre energetiku Miguela Ariasa Caňeteho. Ten v priebehu tohto týždňa odcestuje do Iránu, aby diskutoval o posilnení európskej energetickej podpory pre túto krajinu.Šéf francúzskej diplomacie Le Drian ešte pred stretnutím do Zarífom vyjadril odhodlanie Francúzska bojovať za to, aby rozhodnutia USA neublížili francúzskym spoločnostiam, ktoré investovali do Iránu. V Iráne pôsobia popredné francúzske firmy z leteckej, farmaceutickej, energetickej a automobilovej oblasti.