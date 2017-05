Europarlament chce, aby EÚ lepšie chránila pred globalizáciou

Na snímke viceprezident Európskej komisie Jyrki Katainen. Foto: TASR – Dano Veselský Foto: TASR – Dano Veselský

Brusel/Štrasburg 16. mája (TASR) - Európska únia musí intenzívnejšie chrániť svojich občanov pred nepriaznivými vplyvmi globalizácie. To je dnešný odkaz poslancov Európskeho parlamentu (EP), ktorí o tejto téme diskutovali s podpredsedom Európskej komisie Jyrkim Katainenom.Globalizácia je podľa mnohých poslancov najväčšou výzvou, ktorá stojí pred EÚ a jej občanmi, lebo prináša nesmierny tlak na pracovné miesta, mzdy a normy a je zároveň aj živnou pôdou pre populizmus.Poslanci počas dnešnej rozpravy v pléne EP vyzvali na zvýšenie ochrany priemyslu a pracovníkov v EÚ a zdôraznili, že Únia sa musí postaviť na čelo úsilia o spravodlivý globálny obchod. Konkrétne sa Únia podľa mnohých zákonodarcov musí podieľať na tvorbe pravidiel svetového obchodu, nie ich iba pasívne prijímať.V tejto súvislosti mnohí poslanci žiadali prijatie akčného plánu EÚ, ktorý by mal zastaviť preteky o najnižšie normy v sociálnej oblasti, a vyzvali členské štáty na lepšie prerozdelenie výhod globalizácie medzi svojich občanov.Časť europoslancov sa netají názorom, že súčasná forma globalizácie je "slepou uličkou" a voľný obchod je podľa nich príčinou oslabenia demokracie, sociálnych práv a životného prostredia. Viacerí poslanci v tejto súvislosti zdôraznili potrebu zavedenia spravodlivého daňového systému, ktorý by zabezpečil, že veľké spoločnosti a korporácie sa nebudú môcť vyhýbať platbe svojho spravodlivého podielu.Katainen europoslancom pripomenul, že globálny obchod povzbudil hospodársky rast v EÚ, potvrdil však, že jeho prínosy nie sú automatické a ani rovnomerne rozložené medzi občanov európskych krajín.Podľa jeho slov EÚ musí tlačiť na prijatie nových pravidiel, ktoré by viedli k spravodlivému medzinárodnému obchodu a vyriešili by aj otázky daňových únikov, štátnej podpory či sociálneho dampingu. Katainen by zároveň privítal aj mnohostranný investičný súd, ktorý by riešil spory medzi štátmi a investormi. Domácu úlohu však podľa neho majú aj členské štáty Únie, ktoré musia byť aktívnejšie v sociálnej oblasti a v podpore vzdelávania a odbornej prípravy, aby ich občania boli lepšie pripravení na výzvy globalizácie.