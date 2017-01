Europarlament odmietol zoznam problémových štátov zostavený EK

Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Štrasburg/Brusel 19. januára (TASR) – Upravený zoznam štátov nespolupracujúcich v boji proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu zostavený Európskou komisiou (EK) je podľa europoslancov neúplný. V dnešnom hlasovaní ho odmietli a vrátili EK na prepracovanie a rozšírenie o entity nespolupracujúce v daňovej oblasti.V platnosti tak zatiaľ zostáva doterajšia čierna listina a jej prípadné rozšírenie je na zvážení EK.Europoslankyňa Judith Sargentini, ktorá sa venuje tejto oblasti, uviedla:Europoslanec Krišjanis Karins zasa žiada, aby boli na zozname štáty len v prípade, že na to existujú jasné dôkazy. EK by to podľa neho mala vyhodnocovať "jednoduchým a transparentným algoritmom, ktorý obstojí aj v procese verejnej kontroly".Na predloženom zozname EK sa nachádza jedenásť štátov vrátane Afganistanu, Iraku, Bosny a Hercegoviny a Sýrie, ktoré nedostatočne bojujú proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu. Občania a podniky z týchto nespolupracujúcich štátov čelia prísnejším kontrolám pri podnikateľských aktivitách v EÚ.