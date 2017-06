Europarlament odobril nové povinné obmedzenia emisií do roku 2030

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel/Štrasburg 14. júna (TASR) - Európsky parlament (EP) po dnešnej rozprave o zámere vlády USA odstúpiť od parížskej klimatickej dohody schválil nové povinné obmedzenia emisií skleníkových plynov v EÚ do roku 2030 a stanovili ciele až do roku 2050.Nové limity pre vybrané odvetvia by mali prispieť k dosiahnutiu celkového cieľa EÚ znížiť do roku 2030 emisie skleníkových plynov o 40 % v porovnaní s úrovňou z roku 1990, ku ktorému sa Únia zaviazala v rámci parížskej klimatickej dohody. Parlament schválil zmeny v legislatívnom návrhu z dielne Európskej komisie pomerom hlasov 534 (za): 88 (proti): 56 zdržalo sa hlasovania.uviedol spravodajca pre túto oblasť, holandský poslanec Gerben-Jan Gerbrandy.Nové nariadenie rozdelí celkový cieľ Únie medzi jednotlivé členské štáty zavedením záväzných národných stropov pre odvetvia, ktoré nie sú súčasťou trhu EÚ s emisiami CO2. Vzťahovať sa bude na sektor poľnohospodárstva, dopravy, výstavby a odpadu, ktoré sa podieľajú na tvorbe približne 60 % emisií skleníkových plynov EÚ. V týchto sektoroch by do roku 2030 malo dôjsť k tridsaťpercentnému zníženiu emisií v porovnaní s úrovňou z roku 2005.V praxi to znamená, že každý členský štát by sa mal vydať na cestu postupného znižovania emisií. S výpočtom postupného klesania emisií by sa malo podľa poslancov začať už v roku 2018, a nie v roku 2020, ako navrhuje Európska komisia, čo by malo zabrániť nárastu emisií v prvých rokoch platnosti nových pravidiel.Poslanci s cieľom zaistiť dlhodobú predvídateľnosť navrhujú stanovenie cieľa aj na rok 2050. Ten by mal spočívať v 80-% znížení emisií skleníkových plynov v porovnaní s úrovňou z roku 2005.EP chce členským štátom uľahčiť napĺňanie ich cieľov aj prostredníctvom ustanovenia, ktoré by im umožnilo využiť v danom roku až desať percent svojich budúcoročných emisných kvót. Emisný strop v nasledujúcom roku by sa následne znížil o objem prenesených emisií.Súčasťou schváleného textu je aj odmena vo forme zvýšenej flexibility pre členské štáty EÚ, ktoré prijmú opatrenia na znižovanie emisií ešte pred rokom 2020.V nadväznosti na dnešné hlasovanie EP poslanci začnú rokovať o konečnom znení nových pravidiel s Radou EÚ (ministri členských štátov), s cieľom dosiahnuť čo najrýchlejšiu dohodu.