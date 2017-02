Europarlament podporil novú protiteroristickú legislatívu Únie

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel/Štrasburg 16. februára (TASR) - Novú reformnú protiteroristickú smernicu schválil dnes Európsky parlament. Legislatíva je namierená proti tzv. osamelým vlkom a kriminalizuje činy súvisiace s prípravou teroristických útokov. Smernicu ešte musia odobriť členské štáty, teda Rada EÚ.Smernica, ktorú dnes odobril europarlament, kriminalizuje konanie pri príprave teroristických útokov. Aktualizuje súčasné pravidlá platné v Únii a umožňuje reagovať na nové typy hrozieb.Smernica kriminalizuje cestovanie do zahraničia s cieľom pripojiť sa k teroristickej skupine a návrat do EÚ s cieľom podniknúť útok; a tiež nábor, výcvik a účasť na výcviku s cieľom spáchať teroristické činy. Trestné bude aj pomáhanie, navádzanie, podnecovanie na spáchanie útoku a podpora či financovanie teroristických skupín.Smernica obsahuje aj nové pravidlá pri pomáhaní obetiam teroristických útokov a ich blízkym. Členským štátom ukladá povinnosť zabezpečiť okamžitú lekársku a psychologickú pomoc ľuďom zasiahnutým útokmi, ako aj pomoc rodinám pri zisťovaní miesta hospitalizácie ich príbuzného a pri presune z miesta útoku do vlasti. Štáty budú musieť poškodeným poskytnúť právne a finančné poradenstvo pri uplatňovaní si nároku na škodu.Po dnešnom súhlase vyslovenom Európskym parlamentom musí ešte legislatívu schváliť Rada EÚ. Dánska sa smernica netýka. Pre Spojené kráľovstvo a Írsko nie je automaticky právne záväzná, ale tieto dve krajiny môžu eurokomisii ohlásiť, či budú pravidlá platiť aj na ich území.