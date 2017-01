Europarlament si zvolí nového predsedu, ktorý nahradí Nemca M. Schulza

Europarlament, ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Na snímke Antonio Tajani. Foto: TASR - Lukáš Grinaj Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Kandidáti na predsedu europarlamentu prehovorili pred prvým kolom hlasovania

Martin Schulz. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Štrasburg/Brusel 17. januára (TASR) – Europoslanci si dnes v tajnom hlasovaní zvolia nového predsedu Európskeho parlamentu (EP). O post sa uchádza šesť kandidátov, keďže líder liberálov Guy Verhofstadt stiahol kanditúru. Favoritom je kandidát najväčšej Európskej ľudovej strany (EĽS) Antonio Tajani.Plenárne zasadnutie bude až do zvolenia nového predsedu EP viesť odchádzajúci šéf europarlamentu Martin Schulz. Zvíťazí kandidát, ktorý v tajnom hlasovaní získa nadpolovičnú väčšinu všetkých platných hlasov europoslancov. Výsledok prvého kola by mal byť známy o 11.30 h.Ak sa to nepodarí ani jednému kandidátovi v prvom kole, voľba sa zopakuje. Ak ani z druhého, prípadne ani z tretieho kola voľby nevzíde víťaz, do štvrtého kola voľby postúpi dvojica kandidátov, ktorí získali najväčší počet hlasov v treťom kole. V prípade "remízy" vo štvrtom kole sa stane predsedom starší z dvojice kandidátov.Zámer uchádzať sa o predsednícky post potvrdilo sedem kandidátov z rôznych politických skupín v EP. Najpočetnejší ľudovci na funkciu navrhli bývalého talianskeho eurokomisára Antonia Tajaniho, za skupinu Progresívnej aliancie socialistov a demokratov kandiduje rovnako Talian a zároveň predseda skupiny Gianni Pittella.Tretia najväčšia skupina v EP, Európski konzervatívci a reformisti, na funkciu navrhli Helgu Stevensovú. Líder Aliancie liberálov a demokratov za Európu Guy Verhofstadt nakoniec svoju kandidatúru stiahol. Z menších skupín v EP kandidujú Eleonora Forenzaová, Jean Lambertová a Laurenţiu Rebega.Ďalšie nominácie môžu predložiť politické skupiny alebo minimálne päť percent všetkých poslancov EP (najmenej 38 europoslancov) pred prvým, druhým, prípadne tretím kolom hlasovania.Pred prvým kolom voľby predsedu Európskeho parlamentu (EP) dnes jednotliví kandidáti predniesli krátke príhovory. Kandidát ľudovcov Antonio Tajani zdôraznil svoje skúsenosti v európskych inštitúciách a priblíženie Európskej únie k občanom. Kandidujúci socialista Gianni Pittella v prípade víťazstva prisľúbil odvážnejšiu Európu a silnejší europarlament.uviedol kandidát najväčšej Európskej ľudovej strany Antonio Tajani. V pozícii predsedu europarlamentu by chcel dosiahnuť demokratickejšiu Európu, ktorá bude bližšie k ľuďom a nie zatvorená v. Tajani pripomenul, že sa vzdal státisícovej renty, ktorá mu ako bývalému eurokomisárovi prislúcha.povedal vo svojej reči líder druhej najsilnejšej skupiny, Progresívnej aliancie socialistov a demokratov (S&D), Gianni Pittella, ktorý rovnako kandiduje na predsednícky post. Avizoval, že v pozícii predsedu EP by podporil slobodný prejav každého názoru, rovné zastúpenie pohlaví v orgánoch europarlamentu a transparentnosť inštitúcie.Hluchonemá kandidátka skupiny Európskych konzervatívcov a reformistov Helga Stevensová v znakovej reči uviedla, že symbolizuje zmenu aLíder liberálov Guy Verhofstadt svoju kandidatúru stiahol, čím klesol počet kandidátov na šesť.Výsledok prvého kola voľby predsedu EP by mal byť známy pred poludním.