Europarlament siahne na plat nacionalistickej političke M. Le Penovej

Brusel 1. februára (TASR) – Európsky parlament (EP) siahne na plat europoslankyne Marine Le Penovej, ktorá státisíce eur nelegálne vyplatila svojim údajným poslaneckým asistentom. Le Penová obvinenia popiera a tvrdí, že nejde o podvod.Podľa Európskeho úradu na boj proti podvodom (OLAF) europoslankyňa vyplatila 300.000 eur svojej údajnej poslaneckej asistentke Catherine Grisetovej, ktorá ale v skutočnosti pracovala pre Le Penovej stranu Národný front (FN). Úrad jej dal lehotu na vrátenie peňazí do konca januára, ale Le Penová vinu odmieta a sumu nezaplatila.Francúzska prezidentská kandidátka preto príde počnúc februárom každý mesiac o polovicu platu a väčšinu diét a príplatkov. Celkovo by tak mohla prísť až o 8000 eur mesačne, uviedol belgický denník Le Soir.Ďalších 42.000 eur by mala Le Penová vrátiť do konca februára. Peniaze od EP vyplácala ako poslaneckému asistentovi Thierrymu Légierovi, ktorý bol v skutočnosti jej osobným strážcom. Aj v tomto prípade sa bude EP snažiť získať nelegálne vyplatené peniaze späť zrážkami z platu.Le Penová kandiduje v blížiacich sa francúzskych prezidentských voľbách a kraľuje prieskumom. Zrážky z poslaneckého platu môžu skomplikovať jej dlhodobo problematické financovanie volebnej kampane. Škandál s fiktívnym zamestnávaním svojej manželky ako poslaneckej asistentky má zároveň aj pravicový prezidentský kandidát Francois Fillon.