Europarlament upozornil na nedostatočný pokrok rokovaní o brexite

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel 28. septembra (TASR) - Európsky parlament (EP) v dnešnom uznesení, ktoré prijal po ukončení štvrtého kola rokovaní o brexite, upozornil, že pokrok v otázke priorít EÚ počas prvých štyroch kôl rokovaní so Spojeným kráľovstvom nebol vôbec dostatočný.V návrhu uznesenia EP sa uvádza, že ak nenastane kľúčový prelom v piatom, októbrovom kole rokovaní, Európska rada (summit EÚ) by mala stanoviť, že v troch kľúčových cieľoch EÚ - zachovanie práv občanov EÚ a Veľkej Británie, splnenie finančných záväzkov Spojeného kráľovstva a nemennosť hraničného režimu medzi Severným Írskom a Írskou republikou - nebol dosiahnutýDnes toto uznesenie podporila Konferencia predsedov EP (predseda EP a lídri politických skupín). O uznesení budú europoslanci diskutovať s predsedom Európskej komisie Jeanom-Claudom Junckerom a hlavným vyjednávačom EÚ pre brexit Michelom Barnierom na budúci týždeň v utorok (3.10.) počas plenárneho zasadnutia EP v Štrasburgu. V stredu budú poslanci o tomto uznesení hlasovať.Odhlasované uznesenie bude predstavovať príspevok Európskeho parlamentu k diskusii na októbrovom summite EÚ v Bruseli (20.10.), kde 27 národných lídrov zhodnotí doterajší pokrok v rokovaniach s Britániou.Predseda EP Antonio Tajani v tejto súvislosti vyhlásil, že jeho inštitúcia víta konštruktívny prístup britskej premiérky Theresy Mayovej, ktorý dala najavo minulý týždeň počas prejavu vo Florencii.uviedol Tajani v správe pre médiá. Zároveň dodal, že dodatočné záruky, že európske právo bude rešpektované, až kým Británia neopustí EÚ, sú tiež kľúčové, aby bolo zaistené rýchle zavŕšenie prvej fázy rokovaní.Hlavný vyjednávač EP pre brexit Guy Verhofstadt pripomenul, že britská premiérka počas svojho prejavu vo Florencii z 22. septembra pootvorila dvere k ďalšiemu pokroku rokovaní o brexite, napríklad v otázke kompetencií Európskeho súdneho dvora (ESD).odkázal Verhofstadt do Londýna.Akákoľvek dohoda o vystúpení, ktorá bude výsledkom rokovaní medzi EÚ a Britániou, si bude vyžadovať aj súhlas Európskeho parlamentu.