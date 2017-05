Europarlament vyzval EÚ, aby bola aktívnejšia v sýrskom procese

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel/Štrasburg 18. mája (TASR) - Politický proces pod vedením Organizácie Spojených národov za účasti všetkých umiernených sýrskych skupín je jedinou cestou k dosiahnutiu mieru v Sýrii. Uvádza sa to v dnes prijatom nelegislatívnom uznesení Európskeho parlamentu (EP).Europoslanci zároveň vyzvali EÚ, aby bola v procese sýrskych mierových rozhovorov aktívnejšia.Európsky parlament podporil stratégiu EÚ pre Sýriu a zdôraznil nevyhnutnosť udržať krajinu jednotnú a nezávislú. Politický proces s podporou a pod dohľadom OSN, na ktorom sa zúčastnia všetky umiernené sýrske skupiny, vedúci k slobodným a spravodlivým voľbám a vychádzajúci z novej ústavy, je podľa poslancov EP jedinou cestou k mieru v tejto krajine.Občianska vojna v Sýrii, ktorá vypukla v marci 2011, si doteraz vyžiadala okolo 400.000 životov a zanechala vyše 13,5 milióna obyvateľov bez základných potrieb, akými je jedlo, voda a strecha nad hlavou.Podľa europoslancov sa EÚ ako najväčší medzinárodný darca musí aktívnejšie zapojiť do mierového procesu v Sýrii, a to najmä pri vzájomnom zbližovaní sa strán konfliktu, pri politickej transformácii krajiny, podporou trpiaceho obyvateľstva a prípravami na celkovú obnovu krajiny.Europarlament zároveň zdôraznil nevyhnutnosť zavedenia opatrení na budovanie dôvery, čo znamená neobmedzený prístup humanitárnych pracovníkov na celé územie krajiny, ukončenie obliehania všetkých miest a prepustenie väzňov a rukojemníkov.Uznesenie EP odsúdilo zverstvá a rozsiahle porušovanie ľudských práv a medzinárodného humanitárneho práva páchané všetkými stranami konfliktu. Poslanci odsúdili najmä ozbrojené sily režimu Bašára Asada, ktorý má podporu Ruska a Iránu, a skupín Dáiš (Islamský štát) a Džabhat Fath aš-Šám. Európsky parlament v tejto súvislosti vyzval na zriadenie tribunálu pre vojnové zločiny v Sýrii, ktorý by sa nimi zaoberal, kým sa nepostúpia Medzinárodnému trestnému súdu (ICC) v Haagu.