Europarlament vyzval EÚ na účinnejšiu podporu chovateľov oviec a kôz

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Pavol Ďurčo Foto: TASR/Pavol Ďurčo

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel 4. mája (TASR) - EÚ by mala dôraznejšie podporiť financovanie chovateľov oviec a kôz, pracovať v prospech zvyšovania ich konkurencieschopnosti, pomáhať pri propagovaní ich výrobkov a pozorne zvažovať či otvorí svoj trh pre dovozy, ktoré môžu ohroziť tento sektor. Vyplýva to z nelegislatívneho uznesenia, na ktorom sa vo štvrtok (3.5.) dohodli poslanci Európskeho parlamentu (EP).Spravodajkyňa uznesenia, španielska poslankyňa Esther Herranzová Garcíová zdôraznila, že hoci chov oviec a kôz v EÚ zamestnáva 1,5 milióna ľudí, od 80. rokov 20. storočia tento sektor zaznamenáva straty.opísala situáciu v EÚ.Chovatelia oviec a kôz z EÚ by podľa europoslancov mali mať prospech z novej ekologickej platby za poskytovanie verejných služieb, ako napríklad zlepšovanie pôdy a zachovávanie ekosystémov. EP preto podporil odporúčania Fóra EÚ pre ovčie mäso z roku 2016 a poslanci žiadajú zachovať dobrovoľnú viazanú pomoc na chov oviec a kôz, rozšíriť agroenvironmentálne platby na pastviny používané na pasenie oviec a kôz a účinnejšie podporiť farmárov, ktorí sa starajú o dobré životné podmienky zvierat.EP sa vyslovil aj za väčšiu podporu pre mladých poľnohospodárov a začínajúcich farmárov, ktorým by sa mali poskytnúť nové stimuly na založenie alebo prevzatie ovčích alebo kozích fariem.Podľa poslancov by Európska komisia mala zvýšiť konkurencieschopnosť tohto sektora tým, že zvýši podporu pre výskum inovatívnych výrobných metód a schváli viac investícií na podporu výrobkov chovateľov oviec a kôz tak v rámci EÚ, ako aj na trhoch v zahraničí.Poslanci zároveň upozornili na potrebu posilnenia postavenia poľnohospodárov v obchodno-dodávateľskom reťazci. Podľa ich odporúčania by chovatelia mali čo najviac využiť nedávno schválené opatrenia známe pod názvom Omnibus, ktoré im umožnia spájať sily pri rokovaniach o dodávateľských zmluvách so spracovateľmi alebo s maloobchodníkmi. EP by privítal väčšiu transparentnosť na trhu, čomu majú napomôcť nové nástroje na pomoc poľnohospodárom pri riešení kríz a vytvorenie európskeho observatória monitorujúceho ceny a výrobné náklady na ovčie a kozie mäso.Europarlament neobišiel ani otázku kompenzácií pre farmárov v prípade napadnutia ich chovov vlkmi a inými predátormi. Poslanci chcú, aby EÚ urobila viac pre to, aby kontrolovala šírenie predátorov ako sú vlci či nechránené hybridy vlčích psov v pasienkových oblastiach. Chovatelia by za straty spôsobené útokmi predátorov, ktoré nie sú chránené zákonmi EÚ, mali dostať primeranú náhradu.S odkazom na problémy, ktoré európskemu trhu spôsobí brexit, europoslanci vyzvali Európsku komisiu, aby predložila opatrenia na zabránenie možným poruchám trhu po vystúpení Spojeného kráľovstva z Únie. EP upozornil, že dohoda o brexite musí zabezpečiť, že ani britský, ani európsky trh nebudú nadmerne zásobované ovčím mäsom dovážaným z tretích krajín. Britská strana by za týmto účelom mala zachovať svoj súčasný podiel colných kvót pre tretie krajiny aj po odchode z EÚ.Vyjednávači Únie pri rokovaní o obchodných zmluvách s inými krajinami, najmä však s Austráliou a Novým Zélandom, musia byť podľa EP opatrní a nepovoliť preferenčný prístup na trh EÚ nad rámec už existujúcich colných kvót. Europoslanci upozornili, že odvetvie chovu oviec a kôz by malo byť vyňaté z obchodných rozhovorov s tretími krajinami.