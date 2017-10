Europarlament začal realizovať Sorosov plán, tvrdí vládny Fidesz

Ilustračné foto Foto: TASR - Ladislav Vallach Foto: TASR - Ladislav Vallach

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Budapešť 20. októbra (TASR) - Európsky parlament (EP) začal realizovať migračný plán amerického finančníka Georgea Sorosa, povedal v piatok v Budapešti komunikačný riaditeľ maďarskej vládnej strany Fidesz Balázs Hidvégi.Podľa agentúry MTI sa Hidvégi vo svojom vyhlásení odvolal na štvrtkové rozhodnutie Výboru EP pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (LIBE).Komunikačný riaditeľ pripomenul, že výbor schválil správu o reforme dublinského nariadenia, ktorý sa týka spoločného utečeneckého systému Únie. Z návrhu mandátu EP na rokovania s členskými štátmi vyplýva, že krajiny EÚ, ktoré odmietnu premiestniť na svoje územie žiadateľov o azyl z iných štátov Únie, by mali mať obmedzený prístup k eurofondom.povedal Hidvégi, podľa ktorého je mimoriadne zarážajúce, že poslanec EP za Demokratickú koalíciu (DK) expremiéra Ferenca Gyurcsánya hlasoval za schválenie uvedenej správy.Maďarská vláda iniciovala konzultácie, v rámci ktorých občanom v týchto dňoch rozosiela sedembodový dotazník. Občania majú odpovedať, či súhlasia:-- aby v zmysle Sorosovho plánu prijala Európska únia na svoje územie, a teda aj do Maďarska, ročne celkove milión prisťahovalcov;-- aby boli zbúrané hraničné zábrany a otvorené štátne hranice;-- aby prisťahovalcov zo západnej Európy rozdelili na základe kvót do ostatných, teda aj východoeurópskych krajín;-- aby bola prisťahovalcom platená podpora;-- aby boli trestaní za trestné činy miernejšie;-- aby boli jazyk a kultúra európskych krajín potlačené do úzadia v záujme zrýchlenia integrácie prisťahovalcov;-- aby krajiny, ktoré odmietajú prisťahovalectvo, boli tvrdo postihované.V existenciu údajného Sorosovho migračného plánu neverí 43 percent obyvateľov Maďarska. Vyplýva to z výsledkov prieskumu maďarského inštitútu Iranytü Intézet, zverejnených v piatok.Prieskum tohto inštitútu, ktorý je blízky ultrapravicovej strane Jobbik, ďalej ukázal, že 39 percent respondentov sa domnieva, že Sorosov plán môže existovať. Na túto otázku nedokázalo, prípadne nechcelo odpovedať 18 percent opýtaných.