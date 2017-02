Europol: Belgické úrady našli v lodnom kontajneri 170 kg kokaínu

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 9. februára (TASR) – Celkovo 170 kilogramov kokaínu našli v januári v lodnom kontajneri plnom mrazenej zeleniny belgickí colníci. Informoval o tom dnes Európsky policajný úrad (Europol) s tým, že 150 balíkov drogy bolo ukrytých v batohoch.Loď s kontajnerom zeleniny smerovala z peruánskeho prístavu Callao do belgických Antverp. Madrid v rámci vyšetrovania zločineckej skupiny pašujúcej drogy z Južnej Ameriky do Európy získal informáciu, že najnovšia zásielka smeruje do Belgicka, a upovedomil tamojšie úrady.Španielsko informovalo belgické úrady prostredníctvom Europolu, ktorý dlhodobo spolupracuje s oboma štátmi a vyhodnocuje a porovnáva získané informácie s vlastnými databázami. Europol má od roku 2001 špeciálny tím Focal Point Cola, ktorý sa zameriava na boj proti pašovaniu, výrobe kokaínu a obchodovaniu s látkami potrebnými na výrobu drogy.