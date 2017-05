Europol sa sťažuje na Telegram a jeho neochotu zapojiť sa do boja s te

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 4. mája (TASR) - Predstavitelia komunikačnej aplikácie Telegram, ktorá je obľúbená u džihádistov, odmietajú spolupracovať s európskou policajnou organizáciou Europol. V Londýne to v stredu s poľutovaním oznámil riaditeľ Europolu Rob Wainwright, informoval v dnešnom vydaní britský denník The Times.Wainwright priznal, že práve Telegram pritom bezpečnostným zložkám v Európe robí najväčšie problémy.Riaditeľ Europolu vysvetlil, že v Telegrame prevláda názor, že táto aplikácia by mala byť bezplatná a nemala by spolupracovať s policajnými orgánmi. Dodal, že Telegram sa síce nebráni spolupráci s políciou, ale kontakty s ním nie sú zatiaľ také ako s inými podobnými službami - napríklad s Facebookom či Twitterom.Telegram, ktorého zakladateľom je ruský podnikateľ Pavel Durov, zatiaľ nereagoval na žiadosť denníka The Times o komentár.Aplikáciu Telegram islamisti využívajú na šírenie svojej propagandy, verbovanie a kontrolu nad mladými dobrovoľníkmi ochotnými podnikať v mene džihádistickej organizácie Islamský štát (IS) teroristické útoky. Aplikácia je veľmi obľúbená medzi mladými mužmi, ktorí sa pridali k IS v Sýrii, a bola používaná ako šifrovaný komunikačný nástroj medzi páchateľmi viacerých teroristických útokov.Wainwright okrem toho tento týždeň v Londýne na svetovom kongrese o otázkach boja s terorizmom vyhlásil, že IS si vytvára vlastnú sociálnu sieť.Objaviť sa ju podarilo počas minulotýždňovej operácie Europolu proti extrémistom. Podľa Wainwrighta to svedčí o tom, že radikálni islamisti majú v úmysle ďalej šíriť svoje myšlienky, pričom minimálne časť členov IS pokračuje vo využívaní inovácií na internete.Počas operácie, ktorú Europol vykonal 25. a 26. apríla, jeho špecialisti spoločne s kolegami z Belgicka, Grécka, Poľska, Portugalska a USA odhalili a zlikvidovali vyše 2000 materiálov s extrémistickým obsahom. Tie boli v šiestich jazykoch a nachádzali sa na 52 platformách.