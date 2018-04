Europol: Spoločne sa podarilo eliminovať propagandistické aktivity IS

Na archívnej snímke je budova Europolu v holanskom Haagu. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Haag 27. apríla (TASR) - Europol v piatok informoval o dvojdňovej koordinovanej akcii bezpečnostných zložiek viacerých európskych štátov, Kanady a USA, ktorej cieľom bola eliminácia propagandistických aktivít teroristickej organizácie Islamský štát (IS).Podľa rovnakého zdroja sa operácia v uplynulú stredu a vo štvrtok dotkla predovšetkým tzv. tlačovej agentúry Amák blízkej IS a vysielania rôznych internetových kanálov džihádistov.Informovala o tom tlačová agentúra DPA.Riaditeľ Europolu Rob Wainwright hovoril v tejto súvislosti o prelomovej operácii, ktorou sa podarilo zasadiť vážny úder schopnosti IS šíriť svoju propagandu cez web a radikalizovať mladých ľudí na starom kontinente. Vyšetrovatelia očakávajú, že zaistené údaje povedú k identifikácii osôb za týmito aktivitami, ako aj iných radikálov.Spomínaná dvojdňová akcia bola vyvrcholením operácie prebiehajúcej od roku 2015 pod vedením belgickej prokuratúry.V Holandsku, Kanade a USA sa podarilo v uplynulých dňoch zhabať viacero počítačových serverov. Už v júli paralyzovali španielske bezpečnostné zložky takisto viacero serverov IS a identifikovali pri tom zradikalizované osoby vo viac ako 100 štátoch sveta.