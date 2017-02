Europoslanci chcú právnu istotu pre rodičov s adoptovanými deťmi v EÚ

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 2. februára (TASR) - Európska komisia (EK) by mala predložiť návrh legislatívnej úpravy, ktorá by členské štáty zaviazala automaticky vzájomne uznávať vnútroštátne osvedčenia o osvojení dieťaťa. Rozhodli o tom dnes poslanci Európskeho parlamentu v rámci miniplenárneho zasadnutia v Bruseli.Europoslanci exekutívu EÚ vyzvali, aby takýto právny rámec pripravila so zreteľom na najlepší záujem dieťaťa. Zároveň odporúčajú aj zavedenie európskeho osvedčenia o osvojení, čo by malo proces automatického uznávania adopcií urýchliť.Legislatívne uznesenie, ktoré EP prijal väčšinou hlasov, vyzýva eurokomisiu, aby predložila návrh pravidiel automatického celoeurópskeho uznávania vnútroštátnych adopcií. Ide o prípady, keď sú adoptívni rodičia a osvojené deti obyvateľmi toho istého členského štátu. Haagsky dohovor požaduje automatické uznávanie adopcií vo všetkých signatárskych štátoch, vrátane členských štátov EÚ, avšak len v prípadoch, keď adoptívni rodičia osvojeného dieťaťa pochádzajú z odlišných štátov.Urýchleniu automatického uznávania vnútroštátnych adopcií inými krajinami EÚ pomôže podľa europoslancov práve zavedenie európskeho osvedčenia o osvojení.uviedol spravodajca tohto uznesenia, poľský poslanec Tadeusz Zwiefka.Europarlament v správe pre médiá upozornil, že rodiny, ktoré si osvojili dieťa vo svojom členskom štáte, dodnes narážajú na právne a administratívne prekážky v prípade, ak sa presťahujú do inej krajiny EÚ. S problémami sa stretávajú napríklad pri zápise osvojených detí do školy alebo v zariadeniach poskytujúcich zdravotnú starostlivosť.Uznesenie sa týka iba vzťahu medzi adoptívnym rodičom a osvojeným dieťaťom. Eurokomisia sa musí návrhom EP zaoberať alebo zdôvodniť, prečo tak nemôže urobiť.