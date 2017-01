Europoslanci chcú vyššiu mieru recyklácie odpadov a menej skládok

Ilustračná fotografia Foto: ASEKOL SK Foto: ASEKOL SK

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel 25. januára (TASR) - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) z Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (ENVI) vyzvali Európsku komisiu, aby pripravila legislatívu, ktorá zaručí, že podiel odpadu určeného na recykláciu sa do roku 2030 zvýši na 70-% úroveň a skládky tuhého odpadu budú predstavovať iba 5-% riešenie likvidácie odpadov.Stanovisko Výboru ENVI, ktorého členovia rokovali v utorok (24.1.) v Bruseli, sa vzťahuje na legislatívny návrh EÚ z roku 2014 o odpadovom hospodárstve. Europoslanci žiadajú, aby sa do roku 2030 zvýšil podiel recyklovaného odpadu zo súčasných 44 % na 70 %. V tom istom období by sa mal znížiť podiel podzemných skládok komunálneho odpadu, ktoré sú škodlivé pre životné prostredie, na maximum 5 % zo všetkých riešení na likvidáciu odpadov.Pôvodný návrh eurokomisie rátal so 65-% recykláciou komunálneho odpadu a 10-% podielom podzemných skládok.Úprava celoeurópskej legislatívy by sa podľa ENVI mala do roku 2030 zamerať aj na 50-% zníženie potravinového odpadu. Ročne sa v EÚ vyprodukuje okolo 89 miliónov ton potravinového odpadu, čo znamená 180 kg na jedného obyvateľa.Štatistiky z roku 2014 naznačili, že 44 % komunálneho odpadu v EÚ sa recykluje alebo kompostuje. Znamená to pokrok voči situácii z roku 2004, keď sa tento spôsob týkal iba 31 % likvidovaných odpadov. Do roku 2020 by členské štáty EÚ mali pokročiť v recyklácii alebo kompostovaní na vyše 50 % odpadu, europoslanci však požadujú legislatívu, ktorá bude oveľa smelšie podporovať tento trend a nebude povoľovať výnimky pre členské štáty s najnižšou mierou recyklácie.Najvyššiu mieru "" komunálneho odpadu do zeme - vyše troch štvrtín z celkového objemu - majú nasledovné členské štáty: Cyprus, Grécko, Chorvátsko, Lotyšsko, Malta a Rumunsko.Návrhy predložené výborom ENVI budú predmetom hlasovania v europarlamente počas marcového plenárneho zasadnutia v Štrasburgu (13. - 16.3).