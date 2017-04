Europoslanci: Nastal čas na prehodnotenie vzťahov EÚ s Tureckom

Europarlament. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 27. apríla (TASR) - Európska únia nezatvára Turecku dvere, najnovší vývoj v tejto krajine ju však núti hľadať alternatívy vstupu do EÚ. To bol hlavný odkaz mnohých poslancov Európskeho parlamentu (EP), ktorí v stredu večer diskutovali s eurokomisárom pre rozširovanie EÚ Johannesom Hahnom o budúcich vzťahoch Únie s Ankarou.Predseda EP Antonio Tajani v úvode rozpravy miniplenárneho zasadnutia europarlamentu vyzval tureckú vládu, aby rešpektovala základné práva, na ktorých je Európa vystavaná. Zároveň zdôraznil, že Európa nie je islamofóbny svetadiel a nezatvára pred Turkami dvere.Mnohí poslanci vyjadrili sklamanie nad spôsobom, akým prebehlo turecké referendum zo 16. apríla o ústavných zmenách, ktoré výrazne rozšírilo právomoci prezidenta, a označili ho za nespravodlivé. Podľa nich nastal čas na prehodnotenie vzťahov medzi EÚ a Tureckom, ktoré by malo viesť k novej kapitole vzájomnej spolupráce.Podľa názoru viacerých poslancov by sa Turecko nikdy nemalo stať plnoprávnym členom EÚ. Ďalší dúfajú, že bude stačiť dočasné pozastavenie prístupových rokovaní s možnosťou ich obnovenia v prípade, že Turecko zmení svoje aktuálne politické smerovanie.Nové vzťahy medzi EÚ a Tureckom by sa podľa poslancov mali zamerať na rozšírenie colnej únie, zintenzívnenie vzájomného obchodu, posilnenie výmenných programov študentov a väčšiu spoluprácu v oblasti bezpečnosti a migrácie. Časť poslancov presadzuje aj podporu demokratických síl v Turecku, keďže milióny Turkov si podľa nich aj naďalej želajú vstup do Európskej únie.Výbor EP pre zahraničné veci začne na budúci týždeň diskutovať o výročnom uznesení k pokroku Turecka v prístupových rokovaniach. Prvotný návrh uznesenia, ktorého autorkou je holandská europoslankyňa Kati Piriová, vyzýva Európsku komisiu a členské krajiny na pozastavenie prístupových rokovaní s Ankarou, ak dôjde k zavedeniu referendového ústavného balíka do praxe bezo zmien.