Europoslanci navrhli odklad vstupu do druhej fázy rokovaní o brexite

Predseda Európskej komisie (EK) Jean-Claude Juncker reční počas výročného prejavu o stave Únie 13. septembra 2017 v Európskom parlamente v Štrasburgu. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel/Štrasburg 3. októbra (TASR) - Šéfovia štátov a vlád EÚ by mali odložiť na neskôr rozhodnutie o vstupe rokovaní o brexite do ďalšej fázy. V dnes prijatom uznesení o tom rozhodli poslanci Európskeho parlamentu (EP). Dôvodom je "nedostatočný pokrok" prvej fázy rokovaní medzi Úniou a Spojeným kráľovstvom.V nezáväznom uznesení prijatom veľkou väčšinou hlasov poslancov EP (557 hlasov za, 92 proti, 29 poslancov sa zdržalo hlasovania), ktoré malo podporu hlavných politických skupín, sa uvádza, že premiéri a prezidenti zastupujúci členské štáty Únie by mali na nadchádzajúcom summite EÚ (19.-20.10) v Bruseli rozhodnúť o neskoršom vyhodnotení, či je doterajší pokrok rokovaní dostatočný na prechod do ďalšej fázy. V tej by sa obe strany mali dohodnúť na budúcej podobe vzťahov po marci 2019, keď Británia prestane byť členom EÚ.Uznesenie podpísal koordinátor EP pre brexit a šéf skupiny liberálov a demokratov Guy Verhofstadt spolu s predsedami frakcií ľudovcov (EPP), socialistov (S&D), Zelených a ľavice (GUE/NGL).Poslanci upozornili, že po prvých štyroch kolách rokovaní o riadenom vystúpení Spojeného kráľovstva z EÚ nebol dosiahnutý potrebný pokrok v troch prioritných oblastiach - zachovanie práv európskych občanov v Británii a britských občanov v EÚ, írsko-severoírsky hraničný režim v duchu Veľkopiatkovej dohody a splnenie britských finančných záväzkov voči rozpočtu EÚ.Predseda EP Antonio Tajani v tejto súvislosti vyjadril nádej, že už v najbližších mesiacoch sa podarí dosiahnuť dostatočný pokrok, aby bol splnený základný predpoklad na začatie diskusií o budúcich vzťahoch so Spojeným kráľovstvom.Verhofstadt upozornil najmä na slabý pokrok v otázke práv občanov.uviedol počas svojho prejavu.Dnes prijaté uznesenie, hoci nie je záväzné, odzrkadľuje súčasný postoj europarlamentu, bez súhlasu ktorého nebude možné prijať konečnú dohodu o brexite.