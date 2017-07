Europoslanci navrhujú zmrazenie prístupových rokovaní s Tureckom

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 6. júla (TASR) - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) vyzvali v stredu na pozastavenie prístupových rokovaní Turecka s Európskou úniou. Uviedli pritom, že tvrdé zásahy tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana voči jeho politickým oponentom značia, že Ankara nedodržiava demokratické kritéria EÚ.O návrhu na pozastavenie prístupových rokovaní sa bude na pôde EP hlasovať už dnes. Očakáva sa pritom, že poslanci ho poľahky odobria, nakoľko má podporu najväčších politických strán.Samotný EP má však v tejto otázke len veľmi obmedzený vplyv, uviedla agentúra Reuters. Dodala, že ako Európska komisia, tak aj vlády členských krajín EÚ výzvy na oficiálne zmrazenie rokovaní doposiaľ ignorovali.povedala novinárom spravodajkyňa EP pre Turecko, holandská europoslankyňa Kati Piriová, ktorá je autorkou predmetného návrhu.Lídri krajín EÚ dlhodobo kritizujú tureckého prezidenta za jeho tvrdé správanie voči politickým oponentom. Zároveň sa však snažia o to, aby nepodlomili migračnú dohodu, ktorú EÚ dosiahla vlani s Tureckom a vďaka ktorej zabránila masovému príchodu nelegálnych migrantov do Grécka a odtiaľ aj ďalej do Európy.