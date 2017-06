Europoslanci navrhujú zrušenie prístupových rokovaní s Tureckom

Europoslanci, ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 20. júna (TASR) - Prístupové rokovania Turecka s Európskou úniou by sa mali prerušiť v prípade, ak vláda v Ankare prijme niektoré ústavné zmeny, napríklad znovuobnovenie trestu smrti. Zhodli sa na tom dnes poslanci Európskeho parlamentu (EP) z Výboru pre zahraničné veci.Členovia parlamentného výboru vo svojom uznesení naliehajú na Európsku komisiu a na národné vlády krajín EÚ, aby "formálne a bezodkladne pozastavili prístupové rokovania s Tureckom" v prípade, že Ankara skutočne zrealizuje plánované ústavné reformy. Tie by mali podstatne rozšíriť prezidentské právomoci.Europoslanci vyjadrili obavy v súvislosti so zhoršením situácie v Turecku v oblasti právneho štátu, ľudských práv, slobody médií a boja proti korupcii.Parlamentný výbor kritizoval aj opakované vyjadrenia tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana o tom, že obnoví trest smrti. Ak by k takéto rozhodnutiu došlo, ohrozilo by to členstvo Turecka v Rade Európy a podľa europoslancov by to malo viesť k okamžitému pozastaveniu prístupových rokovaní s EÚ.Za uznesenie hlasovalo 51 poslancov, proti boli traja a 14 sa zdržali hlasovania. Európsky parlament bude o tejto téme - na podnet zahraničnopolitického výboru - hlasovať počas júlového plenárneho zasadnutia v Štrasburgu.uviedla v tejto súvislosti parlamentná spravodajkyňa pre Turecko, holandská europoslankyňa Kati Piriová.