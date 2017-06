Europoslanci odobrili nové značenie energetickej účinnosti spotrebičov

Ilustračné foto Foto: TASR/Tomáš Halász Foto: TASR/Tomáš Halász

Brusel/Štrasburg 13. júna (TASR) - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) dnes v Štrasburgu schválili nové označenia energetickej účinnosti domácich spotrebičov. Nové značenie má pomôcť zákazníkom znižovať spotrebu a šetriť.Na základe novej legislatívy bude energetická účinnosť domácich spotrebičov označená písmenami A až G, energetické triedy A+, A++ a A+++ sa tak stanú minulosťou. Aktualizácia stupnice energetickej účinnosti je reakciou na technologický pokrok v tomto sektore. Spotrebiče označené novými energetickými štítkami so stupnicou A-G sa na trhu objavia najskôr koncom roka 2019.Cieľom nových pravidiel je uľahčiť spotrebiteľom výber energeticky účinnejších produktov, znížiť spotrebu energie a s ňou súvisiacich nákladov a zároveň povzbudiť producentov k inováciám a investíciám do výroby spotrebičov s nižšou spotrebou energie.K ďalšej aktualizácii klasifikácie energetickej účinnosti domácich spotrebičov dôjde v momente, keď sa v dôsledku technologického pokroku 30 % spotrebičov na trhu EÚ dostane do najvyššej triedy A alebo keď sa 50 % spotrebičov umiestni v kategórii A a B.Nové nariadenie je výsledkom dohody vyjednávačov EP s Radou EÚ (ministrami členských štátov). Poslanci ho schválili pomerom hlasov 535 (za): 46 (proti): 79 (zdržalo sa hlasovania).Všetky vizuálne reklamné alebo propagačné technické materiály by mali uvádzať triedu energetickej účinnosti spotrebiča. S novou A-G stupnicou by spotrebiteľov mali oboznámiť aj informačné kampane.Európska komisia by mala vypracovať usmernenia týkajúce sa presadzovania nového nariadenia v praxi, a to najmä v súvislosti s osvedčenými postupmi pre testovanie výrobkov a vzájomnú výmenu informácií medzi vnútroštátnymi orgánmi dohľadu nad trhom a Komisiou.