Europoslanci odsúdili Trumpov dekrét zakazujúci vstup do USA

Americký prezident Donald Trump. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel 1. februára (TASR) – Odmietavé stanovisko k dekrétu amerického prezidenta Donalda Trumpa zakazujúceho vstup občanom siedmich štátov do USA dnes vyjadrila väčšina poslancov Európskeho parlamentu (EP). Vysoká predstaviteľka pre zahraničnú a bezpečnostnú EÚ Federica Mogheriniová na pôde EP privítala, že sa dekrét netýka občanov EÚ.Väčšina europoslancov označila Trumpov dekrét za arbitrárny a popierajúci základné hodnoty demokratických štátov – slobodu, solidaritu a boj proti diskriminácii.vyhlásil predseda Európskej ľudovej strany Manfred Weber.Podľa predsedu frakcie socialistov a demokratov Gianniho Pittellu je Trumpov dekrét v rozpore s európskym právnym rámcom a základnými hodnotami. Prezidenta USA obvinil z klamstva a demagógie a navrhol, aby nesmel vstúpiť na územie EÚ, kým je opatrenie v platnosti.vyhlásil predseda skupiny Európskych konzervatívcov a reformistov Syed Kamall.Líder liberálov v EP Guy Verhofstadt považuje Trumpovo rozhodnutie zaa podporujúce populizmus a nacionalizmus. Dodal, že zo štátov so zákazom vstupu neprišiel do USA ani jeden terorista.Šéfku diplomacie EÚ Federicu Mogheriniovú potešilo, že podľa USA sa zákaz netýka občanov EÚ s dvojakým občianstvom.konštatovala Mogheriniová.Donald Trump vydal 90-dňový zákaz cestovať do USA pre občanov Iraku, Sýrie, Iránu, Sudánu, Líbye, Somálska a Jemenu. Americký program prijímania utečencov je pozastavený na 120 dní.