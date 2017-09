Europoslanci schválili bezplatný internet vo verejných priestoroch

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel/Štrasburg 12. septembra (TASR) - Európsky parlament (EP) dnes schválil finančnú podporu pre vytváranie bodov bezplatného bezdrôtového prístupu na internet vo verejných priestoroch v členských krajinách EÚ.Za príslušný návrh Európskej komisie s označením WIFI4EU (Wi-Fi pre EÚ) hlasovalo 582 europoslancov, 98 bolo proti a deviati sa zdržali hlasovania.Financie z rozpočtu EÚ budú distribuovanéna vyše 60.000 miest v celej Únii. Komisia presadzuje zásadu; to znamená, že európske mestá, ktoré chcú ponúkať wi-fi zadarmo, musia pozorne sledovať výzvy v tejto oblasti.Ide o projekt, ktorého cieľom je zabezpečiť bezplatné bezdrôtové pripojenie na internet v miestnych strediskách verejného života, ako sú knižnice, úrady a nemocnice. Zahŕňa aj vonkajšie priestory prístupné širokej verejnosti (námestia, zoo a podobne).Podmienkou financovania je, aby verejné inštitúcie dokázali pokryť náklady na prevádzku routerov aspoň počas prvých troch rokov. Pripojenie musí byť ľahko prístupné, poskytované bezplatne a riadne zabezpečené.Bezplatnosť pripojenia zo strany prevádzkovateľa znamená upustenie od akejkoľvek komerčnej reklamy či využívania osobných údajov na komerčné účely. Z európskeho financovania budú automaticky vylúčené projekty, ktoré na danom mieste duplikujú podobné verejné alebo súkromné ponuky bezplatného bezdrôtového prístupu na internet.Prístup na internet by mal byť poskytovaný v jazykoch daného členského štátu, a ak je to možné, aj v ďalších jazykoch EÚ.Portugalský europoslanec a spravodajca pre toto nariadenie Carlos Zorrinho uviedol, že iniciatíva WIFI4EU je silnou politickou víziou, ktorá sa čoskoro stane realitou v celej EÚ.uviedol poslanec.