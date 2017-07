Europoslanci schválili založenie európskej prokuratúry

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Štrasburg 5. júla (TASR) - Poslanci Európskeho parlamentu dnes na plenárnom zasadnutí v Štrasburgu schválili založenie úradu európskeho prokurátora (EPPO), informovala o tom agentúra DPA.Nový úrad bude môcť vyšetrovať a stíhať podvody poškodzujúce finančné záujmy EÚ, napríklad veľké cezhraničné daňové podvody, ako aj zneužitie a spreneveru prostriedkov Únie.Na úlohe a pravidlách fungovania prokurátora EPPO sa dohodli ministri spravodlivosti členských štátov EÚ na júnovom zasadnutí v Luxemburgu. Jeho zriadenie však musel ešte odsúhlasiť europarlament.Nový úrad, o ktorého založení sa rokovalo už roky, by mal fungovať od roku 2020 za účasti 20 členských krajín. Vznik EPPO podporila aj Slovenská republika.Úrad by mal sídliť v Luxemburgu a pozostávať z dvoch zložiek. Únijovú zložku bude reprezentovať vedúci európsky prokurátor so zodpovednosťou za celý úrad. Druhou zložkou budú delegovaní európski prokurátori v jednotlivých členských štátoch.Keďže založenie úradu nepodporujú všetky členské štáty, bude fungovať v režime posilnenej spolupráce. To znamená, že bude mať pôsobnosť len v tých štátoch, ktoré ho schvália. Napriek tomu by mal EPPO spolupracovať s členskými štátmi, ktoré za jeho vznik nehlasovali. Ak zmenia názor, môžu sa kedykoľvek k spolupráci pridať.