Europoslanci skritizovali správanie leteckej spoločnosti Ryanair

Ilustračná snímka Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel/Štrasburg 4. októbra (TASR) - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) sa v utorok večer kriticky vyjadrili na adresu írskej leteckej spoločnosti Ryanair vzhľadom na ťažkosti, do ktorých sa dostali cestujúci po zrušení tisícov jej letov. Parlament zároveň vyzval Európsku komisiu na posilnenie práv cestujúcich v leteckej doprave.Viacerí zákonodarcovia v rámci rozpravy s eurokomisárkou pre dopravu Violetou Bulcovou poukázali na to, že cestujúci spoločnosti Ryanair nedostali kompletné informácie o kompenzáciách a ani plnohodnotnú možnosť zmeniť či presmerovať svoj zrušený let.Podľa názoru poslancov EP by letecké spoločnosti, ktoré porušujú pravidlá, mali niesť za svoje konanie zodpovednosť. Časť z poslancov v tejto súvislosti vyzvala na zavedenie účinnejších sankcií proti leteckým spoločnostiam a viacerí vyzvali Radu EÚ (ministrov členských štátov), aby odblokovali rokovania o novelizácii pravidiel týkajúcich sa práv cestujúcich a začali rozhovory o konečnej verzii textu s Európskym parlamentom.Zákonodarcovia tiež zdôraznili, že pracovné podmienky v nízkonákladových leteckých spoločnostiach by mala prešetriť Európska komisia, lebo zvyšovanie konkurencieschopnosti nesmie ísť na úkor práv zamestnancov. Okrem toho sa zlé pracovné podmienky v tomto sektore môžu stať bezpečnostnou hrozbou.Komisárka Bulcová prisľúbila, že exekutíva EÚ na budúci rok preskúma sociálne podmienky a práva mobilných pracovníkov v leteckej doprave.