Europoslanci: SR by sa vo vzťahoch k Rusku mala správať ako člen EÚ

Na snímke europoslanec Pál Csáky Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Štrasburg 18. apríla (TASR) - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) diskutovali v utorok večer so šéfkou diplomacie Federicou Mogheriniovou o situácii v Rusku. Slovenskí poslanci zo skupiny Európskej ľudovej strany (EPP) prijali pri tejto príležitosti spoločné vyhlásenie, v ktorom vzťahy EÚ a Ruska označili za problematické.uviedli štyria slovenskí europoslanci z EPP (zo šiestich) v spoločnom stanovisku pre médiá.Upozornili, že so znepokojením sledujú aj zmenšujúci sa priestor pre nezávislé politické hlasy v Rusku, narastajúce útoky proti občianskej spoločnosti či problémy s rešpektovaním ľudských práv a právneho štátu.V ich liste sa uvádza, že politika EÚ - aj čo sa týka vzťahov s Ruskom - musí byť založená na spoločných hodnotách a je účinná len v prípade, ak EÚ postupuje jednotne.uviedli poslanci Pál Csáky (SMK), Eduard Kukan (nezávislý), Miroslav Mikolášik a Ivan Štefanec (obaja KDH).Podľa ich slov spoločný postup a solidarita členských štátov EÚ zohráva v tejto situácii kritickú úlohu a Slovensko by malo aktívne a jednoznačne prispievať k politike EÚ voči Moskve.odkázali poslanci.Slovenská poslankyňa Monika Beňová (Smer-SD) zo skupiny socialistov a demokratov (S&D) pre TASR v tejto súvislosti uviedla, že. Spresnila, že SR nie je jedinou krajinou Únie, ktorá sa pri niektorých otázkach ohľadom Ruska rozhodla pre, čo by mali rešpektovať aj naši poslanci v europarlamente.Poslanec Boris Zala (Smer-SD, S&D) dodal, žeSpravodajca TASR Jaromír Novak