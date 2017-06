Europoslanci sú sklamaní rozhodnutím Bieleho domu o klimatickej dohode

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel 14. júna (TASR) - Poslanci Európskeho parlamentu diskutovali dnes o rozhodnutí prezidenta USA Donalda Trumpa odstúpiť od parížskej klimatickej dohody. Tento krok sa stal terčom kritiky zákonodarcov EÚ, ako však uviedol podpredseda Európskej komisie pre Energetickú úniu Maroš Šefčovič, Únia je odhodlaná aj bez účasti USA napĺňať ambiciózne ciele parížskej dohody.Predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker europoslancom pripomenul, že o parížskej dohode nie je možné znovu rokovať. Podľa neho je odstúpenie Spojených štátov od dohody viac ako smutná udalosť, je to znamenie odmietnutia spoločnej akcie pri riešení osudov našej planéty. Predseda EP Antonio Tajani označil rozhodnutie Trumpovej vlády za "chybu".spresnil Juncker.Šefčovič v rozhovore pre TASR upozornil, že aj dnešná rozprava v europarlamente potvrdila, že komisia i europoslanci sú sklamaní rozhodnutím Bieleho domu. Dodal, že aj na základe svojich nedávnych pracovných návštev v Číne a v Kazachstane, kde sa stretol aj s americkými delegáciami, môže potvrdiť, že americká spoločnosť sa výrazne zmobilizovala. Je záujem na úrovni viacerých štátov, veľkých miest, ale aj zo strany amerických korporácií dodržiavať princípy parížskej dohody a urobiť maximum preto, aby pohľad na USA nebol len negatívny. Spresnil, že EÚ bude s týmito štátmi a mestami úzko spolupracovať.zdôraznil Šefčovič, ktorý bol v decembri 2015 pri zrode dohody z Paríža.Dodal, že EÚ víta, že americké štáty ako Kalifornia, New York, Washington, viaceré mestá a tiež veľké korporácie sa rozhodli konať v súlade s klimatickými cieľmi. Môžu tak konať, lebo pokiaľ ide o mestskú dopravu, výrobu energie v každom zo štátov a stimuly poskytované výrobcom elektriny, do veľkej miery to majú v rukách guvernéri štátov a primátori miest. Pre dobro veci sú aj rozhodnutia firiem ako Google, ktorá chce vo svojich dátových centrách využívať len obnoviteľnú energiu.opísal Šefčovič situáciu.Pripomenul, že postoj USA neodradil EÚ a zvyšok medzinárodného spoločenstva od aktivít v prospech cieľov parížskej dohody. EÚ je aj naďalej lídrom týchto zmien a stala sa prvou veľkou ekonomikou, ktorá všetky záväzky z Paríža už aj transformuje do európskych zákonov. Všetky tieto zákony by podľa Šefčoviča mali byť schválené tento rok a na budúci rok.poukázal Šefčovič na ďalšie aspekty súvisiace s USA a ich postojom k parížskej dohode.