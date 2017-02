Europoslanci vyzývajú na vytvorenie legislatívy v oblasti robotov

Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel/Štrasburg 16. februára (TASR) - Na vytvorenie legislatívy týkajúcej sa robotov a prípadných škôd, ktoré spôsobia, dnes vyzvali Európsku komisiu (EK) poslanci Európskeho parlamentu (EP). Legislatíva by sa okrem robotiky mala týkať aj umelej inteligencie.Europoslanci v prijatom uznesení varovali, že niektoré štáty už nad podobnou legislatívou vážne uvažujú. Únia by preto podľa nich mala čím skôr konať, aby nebola v budúcnosti nútená nasledovať pravidlá nastavené štátmi mimo EÚ.Za nemenej dôležité EP považuje pravidlá určovania zodpovednosti za škodu v prípadne autonómnych automobilov. Europoslanci navrhli povinné poistenie za škodu a vytvorenie doplnkového fondu, z ktorého by sa vyplácali kompenzácie obetiam nehôd spôsobených týmito vozidlami.uviedol na margo požadovanej legislatívy slovenský poslanec Ivan Štefanec.V uznesení tiež navrhli vytvorenie etického kódexu pre výskumníkov a dizajnérov, aby boli roboty a ich využitie v súlade s ľudskou dôstojnosťou. Komisiu vyzvali, aby zvážila vytvorenie Európskej agentúry pre robotiku a umelú inteligenciu, ktorá by verejným orgánom poskytovala odborné zázemie.Keďže europoslanci schválili legislatívne uznesenie, eurokomisia sa ním musí zaoberať. Ak nepripraví v tejto oblasti legislatívny návrh, ako žiada EP, bude musieť svoje konanie verejne odôvodniť.