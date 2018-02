Europoslanci za Smer-SD odmietajú vznik spoločnej európskej kandidátky

Europoslankyňa Monika Beňová, archívna snímka. Foto: FOTO TASR/Štefan Puškáš Foto: FOTO TASR/Štefan Puškáš

Bratislava/Štrasburg 6. februára (TASR) - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) za Smer-SD odmietajú vytváranie spoločnej európskej kandidačnej listiny, ktorá by mala čiastočne zastrešiť mandáty odchádzajúcich poslancov z Veľkej Británie. Uviedli to v spoločnom vyhlásení, ktoré TASR poskytla poslankyňa EP Monika Beňová.Europoslanci za Smer zároveň deklarujú podporu systému prerozdelenia do jednotlivých členských štátov.vysvetlila Beňová.dodala.Vo vyhlásení tiež poslanci vítajú návrh ďalšieho mandátu pre Slovenskú republiku; pripomínajú, že o tomto návrhu bude tento týždeň hlasovať plénum EP. V prípade rozšírenia počtu mandátov by tak SR mohla do EP vyslať 14 namiesto doterajších 13 zástupcov. "V rámci V4 takúto možnosť získa už iba Poľsko," upozornila Beňová.