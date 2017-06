Europoslanci za stranu MoDem sú podozriví z fiktívneho zamestnávania

Na ilustračnej foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 8. júna (TASR) – Z fiktívneho zamestnávania desiatky asistentov sú podozriví francúzski europoslanci za stranu MoDem. Tá sa v koalícii so stranou francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona uchádza o hlasy voličov v nedeľňajšom prvom kole parlamentných volieb. Francúzsku justíciu o veci v stredu informoval jeden z bývalých asistentov francúzskeho europoslanca Jeana-Luca Bennahmiasa, informovali dnes tamojšie médiá.Svedok tvrdí, že im dávali plat asistenta europoslanca, ale v skutočnosti pracovali priamo pre stranu MoDem, čo je v rozpore s pravidlami Európskeho parlamentu (EP). Informovala o tom francúzska televízna a rozhlasová stanica France Info.Bývalý asistent uviedol, že bol zamestnancom strany MoDem a v roku 2011 ho pridelili europoslancovi Bennahmiasovi, ktorý mu za to platil, ale reálne pre tohto europoslanca nerobil nijakú prácu.Dotknutí europoslanci aj ich niekdajší asistenti vinu odmietajú s tvrdením, že asistenti pracovali pre europoslancov len na čiastočný úväzok a reálne vykonávali danú prácu. Server France Info ale poukázal na to, že najmenej 12 zamestnancov MoDem spolupracovalo aj so straníckymi europoslancami.Podozrenie z fiktívneho zamestnávania sa týka aj dvoch ministeriek v Macronovej vláde, ktoré boli v minulosti europoslankyňami. Konkrétne ide o ministerku obrany Sylvie Goulardovú a ministerku zahraničných vecí Marielle de Sarnezovú.Vyšetrovaniu v rovnakej veci momentálne čelia aj europoslanci za francúzsky Národný front (FN) vrátane straníckej šéfky Marine Le Penovej. Sú podozriví z toho, že nezákonne vyplácali svojich poslaneckých asistentov, hoci vykonávali len činnosť v prospech svojej strany. EP odhaduje, že europoslanci za FN neprávom vyplatili svojim asistentom v ostatných piatich rokoch takmer päť miliónov eur.Francois Bayrou, líder strany MoDem a silný spojenec Macrona ešte z čias predvolebnej kampane, je v súčasnosti ministrom spravodlivosti. Koalícia strany MoDem s Macronovou stranou Republika vpred! je adeptom na víťazstvo v nedeľňajšom prvom kole francúzskych parlamentných volieb.