Europoslanci zamietli návrh EK o identifikácii endokrinných disruptov

Na archívnej snímke Európsky parlament v Štrasburgu. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel/Štrasburg 4. októbra (TASR) - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) dnes odmietli návrh Európskej komisie, aby niektoré chemikálie v pesticídoch, ktoré narúšajú endokrinný systém, neboli definované ako endokrinné disruptory.Komisia podľa názoru europoslancov prekročila svoje právomoci, keď navrhla neidentifikovať látky cielene vyvinuté tak, aby útočili na endokrinný systém organizmov - najmä škodcov -, ako endokrinné disruptory.Parlament podporil námietku voči nariadeniu eurokomisie, ktorú predložili švédska poslankyňa Jytte Gutelandová zo skupiny socialistov a holandský poslanec Bas Eickhout z frakcie Zelených, dostatočným počtom hlasov, aby vetovali daný návrh.Európska komisia bude musieť predložiť nový návrh, berúc do úvahy už aj pripomienky poslancov EP.Pesticídy alebo biocídne látky môžu na základe legislatívy EÚ narúšať endokrinný systém výlučne tých organizmov, voči ktorým sú určené. Na uplatnenie tejto právnej úpravy v praxi je potrebný zoznam vedeckých kritérií, na základe ktorých je možné identifikovať endokrinné disruptory. Návrh z dielne eurokomisie sa týkal vedeckých kritérií definovania vlastností endokrinných disruptorov pri chemických látkach. Určenie týchto vedeckých kritérií je prvým krokom k prijatiu opatrení na zníženie ich prítomnosti a ochrane verejného zdravia.Súdny dvor EÚ v decembri 2015 rozhodol, že Európska komisia porušila právne predpisy EÚ tým, že do konca roka 2013 nezverejnila kritéria identifikácie endokrinných disruptorov.EP v tejto súvislosti upozornil na správu Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), ktorá označuje endokrinné disruptory ako globálnu hrozbu a všíma si rastúci trend výskytu endokrinných porúch u ľudí a voľne žijúcich zvierat, za čím môžu byť aj nepriaznivé reprodukčné účinky endokrinných disruptorov, vrátane neplodnosti, rakoviny a vrodených deformácií.