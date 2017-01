Europoslanci želajú Slovákom pevné zdravie a rozumných politikov

Na snímke europoslankyňa Monika Flašíková-Beňová Foto: TASR/Vladimír Benko Foto: TASR/Vladimír Benko

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 3. januára (TASR) – Pokoj duše, optimizmus a silu prekonať to, čo ľudí ťaží, lebo to je najlepšie. Netreba si otravovať život niečím negatívnym. Zaželal Slovákom v roku 2017 europoslanec Boris Zala.Europoslanec Ivan Štefanec (KDH) každému praje predovšetkým pevné zdravie a pokoj vo svojich rodinách.uviedol. Verí, že rok 2017 bude pokojnejší a lepší ako ten minulý.Europoslankyňa Monika Flašíková Beňová (Smer-SD) želá Slovákom, aby boli šťastní, zdraví a aby mali veľa lásky. Podľa nej by sa však patrilo i nejaké politické želanie.popriala europoslankyňa.dodala.Europoslankyňa Jana Žitňanská (NOVA) praje všetkým ľuďom okrem zdravia i osobnú spokojnosť a tiež vieru, že tento rok aj vďaka každodenným drobným skutkom láskavosti, väčšej vzájomnej empatii a tolerancii môže byť krajší.