Europoslanci žiadajú od krajín EÚ modernejšie menej preplnené väznice

Na ilustračnej snímke pohľad z vychádzkových priestorov väznice pre odsúdených v najťažšej 3. nápravnej skupine v Ilave. Foto: TASR - Pavol Ďurčo Foto: TASR - Pavol Ďurčo

Brusel/Štrasburg 5. októbra (TASR) - Členské štáty EÚ by v rámci boja proti radikalizácii mali vyriešiť problém preplnených väzníc a využívať aj alternatívy uväznenia. Uvádza sa to v dnes prijatom nelegislatívnom uznesení Európskeho parlamentu (EP).Europoslanci sa veľkou väčšinou hlasov vyslovili za to, aby krajiny EÚ zlepšili väzenské podmienky s cieľom podporiť rehabilitáciu väzňov a znížiť riziko ich radikalizácie.Uznesenie odporúča riešiť problém radikalizácie kvalitnejšou odbornou prípravou zamestnancov väzníc, zlepšením väzenského režimu, podporou dialógu medzi náboženstvami a zintenzívnením psychologickej starostlivosti.Podľa europoslancov by sa však uväznenie, ale najmä vyšetrovacia väzba, mali využívať len ako posledná možnosť a v nevyhnutných prípadoch v súlade s vnútroštátnym trestným poriadkom. Zdôvodňujú to tvrdením, že väznenie je mimoriadne nevhodné pre zraniteľné osoby, ako sú maloleté osoby, starší ľudia, tehotné ženy a osoby trpiace duševnými alebo telesnými chorobami a poruchami.V tomto smere prichádzajú podľa zákonodarcov do úvahy alternatívy, keď by odsúdencom, ktorí nepredstavujú vážne nebezpečenstvo pre spoločnosť, malo byť uložené domáce väzenie, verejnoprospešné práce či elektronické monitorovanie.Parlament tiež odporučil členským štátom, aby vyčlenili dostatočné zdroje na rekonštrukciu a modernizáciu väzníc a aby pri rozhodovaní o rozmiestňovaní väzenskej populácie brali do úvahy druh a závažnosť spáchaného trestného činu. Tiež je dôležité, aby poskytovali väzňom vyvážený program činností mimo svojich ciel v snahe odbúrať ich sklony k násiliu.Uznesenie EP varuje pred zvýšenou privatizáciou väzenských systémov v EÚ, ktorá môže zhoršiť podmienky zadržiavania a dodržiavania základných práv. Poslanci vyjadrili znepokojenie aj nad vysokým počtom samovrážd vo väzniciach a nesúhlas s politikou geografického rozmiestnenia väzníc uplatňovanou niektorými štátmi, pretože takto podľa nich dochádza aj k trestaniu rodín väzňov.Spravodajkyňa uznesenia, francúzska poslankyňa Joelle Bergeronová upozornila, že vo väčšine krajín EÚ sa občianska spoločnosť odvrátila od väzníc, ktoré sú vo väčšine prípadov staré a preplnené.odkázala Bergeronová.