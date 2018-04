Europoslanci žiadajú Tuska, aby sa téma migrácie vrátila na summity EÚ

Na archívnej snímke Jean-Claude Juncker (vľavo) a Donald Tusk (vpravo). Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Štrasburg 18. apríla (TASR) - Je načase, aby hlavy vlád a štátov členských krajín EÚ prijali rozhodnutie o citlivej otázke reformy migračnej politiky. Naznačili to v stredu poslanci Európskeho parlamentu (EP) v Štrasburgu počas debaty s predsedom Európskej rady Donaldom Tuskom a predsedom Európskej komisie Jeanom-Claudom Junckerom.Tusk a Juncker v pléne europarlamentu zhodnotili výsledok marcového summitu EÚ v Bruseli. V následnej debate lídri politických skupín európskych zákonodarcov Tuskovi pripomenuli, že je potrebné, aby bol "migračný balík" opätovne zaradený do programu nadchádzajúcich summitov. Poslanci zároveň vyjadrili nádej, že premiéri a prezidenti sa na summitoch dokážu dohodnúť na zadefinovaní spoločnej pozície k migračnej politike EÚ.Šéf frakcie liberálov a demokratov v EP (ALDE) Guy Verhofstadt pripomenul Tuskovi, že europarlament už má pozíciu k migračnému legislatívnemu balíku, chce o ňom rokovať, a známa a jasná je aj pozícia Európskej komisie. Chýba už len spoločná pozícia Rady (členských štátov), aby bolo možné prikročiť kAko ďalšie opatrenia, ktoré by mali byť na pracovnom stole budúcich summitov, europoslanci označili lepšiu ochranu vonkajších hraníc EÚ, zavádzanie národných kvót na prijímanie migrantov a zopakovanie myšlienky "Marshallovho plánu" EÚ pre Afriku.Poslanci zároveň zdôraznili potrebu pokračovať v reforme eurozóny, dokončiť bankovú úniu, začleniť Európsky stabilizačný mechanizmus (ESM) do bežného fungovania Únie, čo by malo zabezpečiť dostatočnú fiškálnu kapacitu eurozóny (rozpočet), a tiež zaviesť mechanizmus na monitorovanie korupcie a právneho štátu v členských krajinách EÚ.Niektorí poslanci EP požiadali Tuska, aby sa aj politická situácia v Maďarsku a Poľsku dostala do pracovnej agendy európskych lídrov v Bruseli. Verhofstadt pripomenul, že by sa tak malo stať hlavne pre porušovanie zásad právneho štátu a slobody médií.Najbližší pravidelný summit EÚ sa bude konať v Bruseli koncom júna (28.-29.6.).