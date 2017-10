Europoslanci žiadajú zastavenie dlhodobej diskriminácie Rómov v EÚ

Europarlament. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Štrasburg 25. októbra (TASR) - EÚ a jej členské štáty musia zakročiť voči pretrvávajúcej diskriminácii, ktorej dennodenne čelia Rómovia. Zhodli sa na tom poslanci Európskeho parlamentu (EP) v rámci stredajšieho nelegislatívneho uznesenia.Text, za ktorý sa vyslovilo 470 poslancov, 48 bolo proti a 103 sa zdržali, poukazuje na neschopnosť členských štátov zaručiť pre 12 miliónov Rómov žijúcich na území Únie rovnoprávny prístup k spravodlivosti a rovnosť pred zákonom. To sa podľa zákonodarcov prejavuje napríklad svojvoľným zabavovaním a ničením majetku, nútenými vysťahovaniami, dlhými alebo neúspešnými vyšetrovaniami nenávistných a iných trestných činov páchaným voči Rómom, ale aj odopieraním prístupu rómskych komunít k vzdelávaniu, zdravotnej starostlivosti, sociálnej pomoci a službám zamestnanosti.Poslanci vyjadrili znepokojenie v súvislosti s fenoménom nezákonného odoberania rómskych detí ich rodičom. Vyzvali pritom členské štáty na okamžité vyšetrenie takýchto prípadov a tiež na prijatie opatrení, ktoré by podobnému konaniu v budúcnosti zabránili. Parlament v tejto súvislosti vyzval členské štáty, ktoré podporovali nútenú sterilizáciu rómskych žien, aby sa verejne ospravedlnili a svoje obete odškodnili.Podľa stanoviska poslancov EP členské štáty musia klásť väčší dôraz na vzdelávanie väčšinovej spoločnosti o rozmanitosti Rómov, ich histórii a kultúre. Parlament vyzval vlády jednotlivých krajín a Európsku komisiu na spustenie dlhodobých informačných kampaní a na zriadenie komisií pre pravdu a zmierenie, ktoré by sa zaoberali stáročia trvajúcim prenasledovaním a vylučovaním Rómov.Parlament tiež vyjadril znepokojenie na tým, že väčšina bežných programov EÚ, vrátane programov financovaných zo štrukturálnych fondov, zostáva mimo dosahu najviac znevýhodnených osôb, najmä Rómov. Schválený text tiež vyzýva eurokomisiu na začatie konaní vo veci porušenia predpisov voči členským štátom, ktoré do vnútroštátneho práva ešte netransponovali smernice o rovnakom zaobchádzaní alebo ich sústavne porušujú.