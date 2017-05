Europoslanci žiadajú znížiť o polovicu objem potravinového odpadu v EÚ

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel/Štrasburg 16. mája (TASR) - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) v dnes schválenom uznesení žiadajú odstránenie prekážok pri darovaní potravín a spustenie kampaní vysvetľujúcich rozdiel medzi minimálnou trvanlivosťou a dátumom spotreby s cieľom znížiť do roku 2030 objem potravinového odpadu v EÚ na polovicu.Spravodajkyňa pre túto záležitosť, chorvátska europoslankyňa Biljana Borzanová upozornila, že v rozvinutých krajinách dochádza k plytvaniu potravinami zväčša na konci reťazca, čiže pri distribúcii a spotrebe.Jej nelegislatívne uznesenie poslanci EP podporili pomerom hlasov 623 (za), 33 (proti), 20 (zdržalo sa hlasovania).Uznesenie požadujenakoľko väčšina európskych spotrebiteľov nerozumie presnému významu označení minimálna trvanlivosť a dátum spotreby, čo vedie k zbytočnému plytvaniu konzumovateľných potravín. Podľa Borzanovej by sa EÚ zároveň mala zaoberať nedostatkami legislatívy, ktoré bránia darovaniu potravín.Europoslanci vyzývajú členské štáty Únie na prijatie opatrení, prostredníctvom ktorých by bolo možné dosiahnuť zníženie potravinového odpadu v EÚ do roku 2025 o 30 % a do roku 2030 o 50 % v porovnaní s úrovňou z roku 2014. Tento cieľ poslanci zakomponovali aj do legislatívneho návrhu o odpadoch, o ktorom EP hlasoval v marci.Podľa prijatého uznesenia by Európska komisia mala zhodnotiť, či je možné odstrániť z obalov výrobkov niektoré dátumy, ktoré sú mätúce pre spotrebiteľov. Komisia by zároveň mala iniciovať zmeny v smernici o DPH, prostredníctvom ktorých by sa povolili daňové výnimky na darovanie potravín. Parlament tiež žiada, aby sa Fond európskej pomoci pre osoby v núdzi (FEAD) využíval vo väčšej miere aj na financovanie nákladov spojených so zberom, dopravou, skladovaním a distribúciou darovaných potravín.Objem ročného potravinového odpadu v EÚ dnes dosahuje približne 88 miliónov ton, čo predstavuje asi 173 kg na obyvateľa. V dôsledku produkcie a likvidácie potravinového odpadu dochádza k uvoľňovaniu 170 miliónov ton emisií CO2 a spotrebe 26 miliónov ton zdrojov.