Európska centrálna banka: Bitcoin je špekulatívna módna vlna

Frankfurt nad Mohanom 29. decembra (TASR) - Člen Výkonnej rady Európskej centrálnej banky (ECB) Yves Mersch sleduje prudké posilňovanie bitcoinu s obavami a považuje ho za nebezpečenstvo pre finančnú stabilitu.povedal Mersch v rozhovore pre Börsen-Zeitung. Keďže do bitcoinu investujú už aj banky, bankový dohľad musí pozorne preskúmať, aké veľké riziko to predstavuje.Mersch sa najviac obáva toho, že na tento trh vstúpia napríklad burzy, ktoré patria k infraštruktúre finančného trhu.ECB sa naopak nezaoberá potenciálnymi stratami investorov.Mersch, ktorý má v rámci Výkonnej rady na starosti hotovosť a platobný styk, tiež odmietol, že by 500-eurová bankovka, ktorú ECB prestane od roku 2018 emitovať, mohla po niekoľkých rokoch sláviť návrat.