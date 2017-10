Európska centrálna banka zmení nastavenie ekonomických stimulov

Na snímke guvernér Európskej centrálnej banky Mario Draghi. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Frankfurt nad Mohanom/Londýn 2. októbra (TASR) - Európska centrálna banka (ECB) na jeseň zmení nastavenie svojich nástrojov na podporu ekonomiky, uviedol hlavný ekonóm banky Peter Praet.Rada guvernérov ECB bude mať na zreteli, aké stimuly sú naďalej potrebné, aby sa tempo rastu spotrebiteľských cien v eurozóne trvale približovalo k inflačnému cieľu, uviedol dnes Praet v Londýne. Oživovanie ekonomiky eurozóny je síce solídne, široko založené a odolné, ale inflácia zostáva nízka.ECB zaručuje cenovú stabilitu pri medziročnej miere inflácie tesne pod 2 %.uviedol Preat. V septembri sa medziročná miera inflácie v eurozóne nachádzala na úrovni 1,5 %.Najdôležitejším nástrojom ECB na podporu ekonomiky a rastu cien je aktuálne program nákupu dlhopisov. Banka môže upraviť objem nákupov rovnako ako trvanie programu.Šéf ECB Mario Draghi signalizoval, že Rada guvernérov na svojom októbrovom zasadnutí bude rokovať o budúcnosti programu nákupu dlhopisov. ECB aktuálne mesačne nakupuje dlhopisy za 60 miliárd eur. Program by mal trvať minimálne do konca tohto roka. Experti predpokladajú, že ECB v októbri predĺži platnosť programu, ktorý by mal aj po konci tohto roka pokračovať, pričom sa zníži objem mesačných nákupov.