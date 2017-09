Európska investičná banka sa poďakovala Slovensku

Ilustračná snímka Foto: TASR/Jakub Kotian Foto: TASR/Jakub Kotian

Brusel/Luxemburg 19. septembra (TASR) - Európska investičná banka (EIB) dnes oznámila, že prvých päť členských krajín EÚ vrátane Slovenska prisľúbilo vynaložiť zdroje na riešenie problému migrácie a tvorbu pracovných miest v rámci iniciatívy so zameraním na tzv. hospodársku odolnosť.Podľa zverejnených informácií sú Luxembursko (0,4 milióna eur), Poľsko (50 miliónov eur), Slovensko (2 milióny eur), Slovinsko (0,5 milióna eur) a Taliansko (45 miliónov eur) prvými členskými štátmi EÚ, ktoré prisľúbili finančné príspevky v súvislosti s investičným programom EIB, označovaným ako Iniciatíva hospodárskej odolnosti (ERI).Uvedený program má pomôcť pri riešení problémov migrácie v krajinách európskeho južného susedstva a západného Balkánu. EIB so sídlom v Luxemburgu v rámci ERI zvýši investície v týchto dvoch regiónoch v rokoch 2016–2020 o šesť miliárd eur, zatiaľ čo doteraz bola vyčlenená suma 7,5 miliardy eur. Novými zdrojmi chce EIB "zmobilizovať" dodatočných 15 miliárd eur.Nové finančné príspevky umožnia EIB spustiť osobitný trustový fond ERI a zvýšiť investície do súkromného sektora a kľúčovej infraštruktúry v uvedených dvoch regiónoch. Týmito investíciami sa otvoria nové príležitosti pre vytváranie pracovných miest – najmä pre ženy a mladých ľudí. Dodatočné zdroje pomôžu zlepšiť kvalitu každodenného života ľudí a podnikateľské prostredie nielen v komunitách, z ktorých pochádzajú migranti, ale aj v hostiteľských a tranzitných krajinách.Podľa EIB sa ERI stáva jedným z nástrojov pomoci a hľadania riešení hlavných príčin migrácie." uviedol viceprezident EIB zodpovedný za ERI Dario Scannapieco.Spresnil, že príspevky z uvedených piatich štátov sú míľnikom pre tento program a umožňujú okamžite zintenzívniť snahy v rámci spoločnej reakcie EÚ na problémy, ktoré predstavuje nútené vysídľovanie obyvateľstva a migrácia.odkázal Scannapieco.Od spustenia ERI na konci roku 2016 EIB schválila 13 projektov, ktoré predstavujú financovanie vo výške jednej miliardy eur.