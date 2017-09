Európska komisia čaká na projekty pre rok kultúrneho dedičstva 2018

Na snímke ukážka čičmanských ornamentov, ktoré zapísali do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel 18. septembra (TASR) - Európska komisia (EK) dnes zverejnila výzvu na predkladanie návrhov na financovanie projektov nadnárodnej spolupráce spojených s Európskym rokom kultúrneho dedičstva 2018.Výzva bola zverejnená v rámci programu Tvorivá Európa, ktorý je zameraný na podporu kultúrnej a tvorivej činnosti. Je pozvánkou pre aktérov v oblasti kultúry, ako sú koncertné sály, opery či divadelné skupiny vo všetkých členských krajinách EÚ. Tie by sa podľa EK mali na budúci rok zapojiť do aktivít, ktorých cieľom je posilniť pocit spolupatričnosti k spoločnému európskemu priestoru.Eurokomisár pre vzdelávanie, kultúru, mládež a šport Tibor Navracsics v tejto súvislosti uviedol, že dnešná výzva je ďalší krok smerom k tomu, aby budúci rok sa stal Európskym rokom kultúrneho dedičstva.Hlavnými cieľmi Európskeho roka kultúrneho dedičstva 2018 sú: podporovať ľudí, aby preskúmali bohaté a rozmanité kultúrne dedičstvo Európy; osvojili si, pochopili a chránili jeho jedinečnú hodnotu a aby si uvedomili aké dôležité miesto zaberá kultúrne dedičstvo v našich každodenných životoch.skonštatoval. Zároveň spresnil, že snahou eurokomisie je nájsť také projekty, ktoré zvýraznia európsky rozmer nášho spoločného bohatého kultúrneho dedičstva vo všetkých jeho formách. Komisia má k dispozícii celkovo päť miliónov eur pre projekty v oblasti kultúrneho dedičstva. Uprednostňovať bude tie projekty, ktoré sa zameriavajú na činnosti zamerané na zvyšovanie informovanosti a na komunikačné aktivity s dlhodobým dopadom na verejnosť.Konečnu termín na predloženie návrhov je 22. november. Schválené projekty by sa mali začať realizovať od januára do septembra 2018 a môžu trvať maximálne po dobu 24 mesiacov.