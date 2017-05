Európska komisia chce mať do roku 2025 euro v 27 krajinách EÚ

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 22. mája (TASR) - Európska komisia (EK) chce dosiahnuť, aby sa vo všetkých 27 členských krajinách spoločenstva stalo euro jedinou menou do ôsmich rokov.Projekt chcú uskutočniť členovia EK Valdis Dombrovskis, podpredseda EK pre euro a sociálny dialóg, Pierre Moscovici, komisár pre hospodárske a menové záležitosti, dane a colnú úniu. Minulý týždeň sa stretli v Štrasburgu na dôvernom rokovaní s niekoľkými členmi Európskeho parlamentu (EP).Nemecký denník Frankfurter Allgemeine Zeitung uviedol, že neoficiálny protokol z rokovania má k dispozícii. Dostal sa k nemu napriek tomu, že účastníci rokovania prisľúbili, že si z jeho priebehu neurobia zápis.Dombrovskis na stretnutí povedal, že sa demokratické vyhliadky architektúry europriestoru musia posilniť. Mal tým na mysli, že musí dôjsť k oslabeniu moci euroskupiny, grémia ministrov financií, ktoré už majú spoločnú menu. Moscovici poznamenal, že euroskupina je ešte stále. Občania však žiadajú. Preto sa musí čo možno najrýchlejšie začať diskusia o. Európsky parlament je legitímnou inštitúciou, ktorá má eurozónu demokraticky kontrolovať.Dombrovskis a Moscovici vidia viaceré možnosti, ktoré sú pre europriestor k dispozícii. Medzi nimi by mal byť fond na ochranu verejných financií pre obdobia recesií, ale aj vlastný rozpočet, ako to žiada francúzsky prezident Emmanuel Macron. Vo výhľade sa nachádza aj vytvorenie poistenia pre nezamestnaných. Jeho vytvoreniu by musela predchádzať rozsiahla reforma pracovného trhu členských štátov. Po nej by došlo k vyrovnaniu podmienok medzi nimi.Francúz Moscovici povedal, že spoločný súbor finančných nástrojov je pre eurozónu nevyhnutnosťou. Euroštáty v poklesových fázach v dôsledku pravidiel Paktu stability a rastu nemôžu investovať dostatočne veľa. Francúzsky komisár poukázal na to, že ani Junckerov fond situáciu nezmenil. Komisia hodnotí fond ako veľmi úspešný nástroj. Na pravidlách Paktu stability však nechce zmeniť nič.Možnosti financovania v eurozóne, ktoré navrhujú obaja komisári EÚ, Nemecko však odmieta. Počas vrcholenia eurokrízy v EÚ v roku 2012 so zámermi koketovala aj nemecká kancelárka Angela Merkelová. Neskôr tieto zámery opustila.Euro by sa malo zaviesť vo všetkých členských krajinách EÚ, keď ju opustí Veľká Británia. Dánsko má však v zmluve s EÚ zaručené, že si môže svoju menu ponechať. Ani Švédsko nemá v úmysle nahradiť svoju menu eurom, hoci kritériá na jeho prevzatie spĺňa už dlhší čas. Konvergentné kritériá zatiaľ nespĺňajú Poľsko, Česko, Maďarsko, Chorvátsko, Rumunsko a Bulharsko. Predovšetkým Poľsko, Česko a Maďarsko zatiaľ dôrazne odmietajú prijať euro z politických dôvodov.