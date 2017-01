Európska komisia: Grécky dlh je dlhodobo udržateľný

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 30. januára (TASR) - Európska komisia (EK) považuje grécky dlh za dlhodobo udržateľný a oponuje názoru Medzinárodného menového fondu (MMF).uviedla dnes v Bruseli hovorkyňa EK.Dôvodom vyjadrenia EK je analýza MMF, sprístupnená počas víkendu, podľa ktorej je grécky dlh dlhodobo neudržateľný. Analýza ešte nebola oficiálne zverejnená, preto sa k nej hovorkyňa EK nechcela priamo vyjadriť.Hodnotenie MMF môže mať politické dôsledky. Ak nie je dlh udržateľný, znamená to, že MMF nemôže poskytnúť krajine ďalšie úvery. Avšak to, že sa fond bude podieľať ďalej na finančnej pomoci Grécku, bolo predpokladom schválenia aktuálneho záchranného programu v celkovej hodnote až 86 miliárd eur v nemeckom spolkovom sneme.Európsky stabilizačný mechanizmus (ESM) už počas víkendu uviedol, že Grécko by mohlo dostať v dlhodobom horizonte pod kontrolu svoju zadlženosť, ak presadí všetky dohodnuté reformy. Krajina, ktorej dlh predstavuje okolo 315 miliárd eur, je od roku 2010 odkázaná pri svojom financovaní na pomoc medzinárodných veriteľov.