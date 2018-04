Európska komisia navrhla zákaz dvoch nových psychoaktívnych látok

Ilustračná snímka. Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel 30. apríla (TASR) - Európska komisia (EK) v pondelok navrhla zákaz dvoch nových psychoaktívnych látok cyklopropylfentanyl a methoxyacetylfentanyl v celej Európskej únii.Ide o silné syntetické opioidy, ktoré môžu zapríčiniť vážne poškodenie zdravia, čo niekedy vedie až k úmrtiam. Uvedené látky podľa správy exekutívy EÚ predstavujú čoraz väčšiu hrozbu pre európskych občanov.Eurokomisár pre migráciu, vnútorné záležitosti a občianstvo Dimitris Avramopulos v tejto súvislosti uviedol, že EK podniká rýchle a rozhodné kroky na zastavenie šírenia nelegálnych drog v Európe.povedal komisár. Dodal, že eurokomisia už v nadchádzajúcich týždňoch predloží správu o hlavných trendoch užívania drog v EÚ.Podľa údajov Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť (EMCDDA) acyclopropylfentanyl a methoxyacetylfentanyl majú na svedomí až 90 úmrtí a niekoľko prípadov akútnej intoxikácie v rámci celej EÚ. Tieto látky sa predávajú na internete v malých, ale aj vo veľkých množstvách akoalebo akonáhrada nelegálnych opiátov.Správa EMCDDA naznačila, že na Slovensku v roku 2017 boli rastlinný kanabis (marihuana) a metamfetamín najčastejšie zaistenými nelegálnymi drogami. Zaznamenaný bol nárast dodávok oboch drog z Českej republiky a rastlinný kanabis pochádzal aj z domácej produkcie zabezpečovanej vietnamskými skupinami. Nové psychoaktívne látky zachytené v našej krajine, väčšinou syntetické kanabinoidy a katinóny, boli dovezené z Českej republiky, Poľska a Maďarska alebo z východoazijských krajín (hlavne z Číny).S počtom úmrtí spôsobených drogami (7 prípadov na milión obyvateľov) sa SR vlani ocitla na siedmej najlepšej priečke v EÚ, keď najmenej prípadov bolo v Rumunsku (1,6) a najviac v Estónsku (102,7) a vo Švédsku (102,6).O pondelňajšom návrhu EK budú diskutovať ministri členských štátov v Rade EÚ, ktorá po konzultácii s Európskym parlamentom rozhodne o prijatí možných opatrení.Európsky parlament v októbri 2017 prijal úpravu, vďaka ktorej by mali byť nové psychoaktívne látky v EÚ zakazované rýchlejšie ako doteraz. Nová legislatíva by mala rýchlosť zásahov skrátiť, keď namiesto dvoch rokov by tento proces trval menej ako desať mesiacov.V rokoch 2016 a 2017 zomrelo v EÚ kvôli konzumácii nových psychoaktívnych látok 254 ľudí.Spravodajca TASR Jaromír Novak