Európska komisia oceňuje výhody novej obchodnej dohody EÚ s Mexikom

Brusel 23. apríla (TASR) - Nová obchodná dohoda medzi EÚ a Mexikom prináša vzájomné obchodné vzťahy do modernej éry, odbúra väčšinu zostávajúcich prekážok a vytvorí nové pracovné miesta. Uviedla v pondelok Európska komisia (EK) s odkazom na dohodu, ktorú sa podarilo uzatvoriť v sobotu 21. apríla.Predseda EK Jean-Claude Juncker v správe pre médiá zdôraznil, že s touto dohodou sa Mexiko pripojuje ku Kanade, Japonsku a Singapuru, čiže na "rastúci zoznam partnerov ochotných spolupracovať s EÚ pri obrane otvoreného a spravodlivého obchodovania založeného na pravidlách".Eurokomisárka pre obchod Cecilia Malmströmová, ktorá mala na starosti rokovania v mene EÚ, pripomenula, že za menej ako dva roky Únia a Mexiko dosiahli dohodu vhodnú pre hospodárske a politické výzvy 21. storočia.Za veľmi pozitívnu pre záujmy EÚ túto dohodu označil aj eurokomisár pre poľnohospodárstvo Phil Hogan, podľa ktorého je dobrou správou pre európsky agropotravinársky sektor, lebo vytvára nové vývozné príležitosti pre potraviny a nápoje, čo podporí viac pracovných miest a ekonomický rast najmä vo vidieckych oblastiach. Na rozdiel od prvej obchodnej dohody z roku 1997 nová dohoda zruší clá pre 99 % výrobkov, s ktorými navzájom obchodujú obe strany. V prípade 98 % tovarov budú zrušené všetky poplatky od okamihu nadobudnutia účinnosti dohody. Pokiaľ ide o zostávajúce položky, clá sa odstránia časom alebo pre obmedzené množstvá tovarov (kvóty), čo sa týka najmä vývozu mlieka a mäsa, z EÚ aj z Mexika.Komisia spresnila, že EÚ je tretím najväčším obchodným partnerom pre Mexiko. Krajina so 128 miliónmi ľudí je zas druhým najväčším obchodným partnerom EÚ v Latinskej Amerike, hneď po Brazílii. Celkový objem obchodu medzi EÚ a Mexikom vlani predstavoval 62 miliárd eur v oblasti tovarov a 15 miliárd eur v oblasti služieb (dáta z roku 2016). Krajiny EÚ vyviezli vlani tovary do Mexika v hodnote 38 miliárd eur. V oblasti služieb, podľa údajov z roku 2016, to boli vývozy za 20 miliárd eur. Odbúranie colných poplatkov ušetrí európskym vývozcom 100 miliónov eur ročne.V súčasnosti je 400.000 pracovných miest v EÚ spojených s obchodnými vzťahmi s Mexikom. Nová dohoda uľahčí obchod a investície s touto krajinou, takže počet pracovných miest ešte porastie. Komisia odhaduje, že každá jedna miliarda eur vývozov EÚ do Mexika podporuje približne 14.000 nových pracovných miest v Európe. "Čím viac bude vyvážať Európa, tým viac pracovných miest môže vytvoriť," uvádza sa v správe eurokomisie.Dohoda po vstúpení do platnosti, k čomu by malo dôjsť do konca tohto roka, má zabezpečiť nové zisky pre spoločnosti a pracovníkov a nové výhody pre spotrebiteľov v celej Európe, podporí agendu EÚ v oblasti obchodnej politiky založenej na hodnotách a zároveň vyšle do sveta signál, že EÚ a Mexiko odmietajú protekcionizmus.spravodajca TASR Jaromír Novak